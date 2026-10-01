Aproape jumătate dintre români își caută alt loc de muncă

Aproape jumătate dintre candidații participanți la un sondaj eJobs România și Reveal Marketing Research au declarat că și-au căutat activ un nou loc de muncă în ultima lună.

Potrivit studiului, 46% dintre respondenți au făcut demersuri pentru schimbarea jobului, iar situația financiară a fost principalul motiv invocat.

Astfel, 32% dintre participanți au spus că sunt nemulțumiți de salariul pe care îl primesc la actualul loc de muncă. În același timp, 78% au perceput o creștere a competiției pentru locurile de muncă disponibile, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții pentru a-și crește șansele de a fi contactați de recrutori.

Candidații sunt dispuși și să facă anumite compromisuri pentru a găsi mai repede un loc de muncă. 35% ar accepta să își schimbe domeniul de activitate, 25% ar renunța la un program de lucru mai flexibil, iar 24% ar lua în calcul un loc de muncă aflat mai departe de casă. Alți 23% ar accepta o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare.

În plus, candidații iau în calcul renunțarea la munca remote, acceptarea unui salariu mai mic sau a unor beneficii extrasalariale mai puține. Doar 6% spun că nu ar face niciun compromis pentru a se angaja mai rapid.

„În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro avem 65 de aplicări, concurența între candidați fiind în creștere față de anul trecut”, a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs.

38% dintre participanți vor să obțină un al doilea job sau un proiect suplimentar pentru venituri mai mari, iar 37% vor să își schimbe serviciul pentru un salariu mai bun. În același timp, 22% apreciază mai mult stabilitatea actualului job, iar 17% se tem să facă o schimbare.

Printre principalele așteptări ale candidaților se numără afișarea salariului în anunț, feedback după aplicare și mai multe oportunități disponibile. Potrivit eJobs, doar aproximativ 40% dintre anunțurile de pe platformă includ salariul.

Studiul a fost realizat în august, pe 1.206 respondenți, dintre care 903 s-au aflat în căutarea unui loc de muncă în ultimii doi ani. În prezent, eJobs afișează peste 17.000 de locuri de muncă disponibile.