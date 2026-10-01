Aproape jumătate dintre români își caută alt loc de muncă. Ce îi nemulțumește cel mai mult și ce compromisuri sunt dispuși să facă
- Andrei Arvinte
- 1 octombrie 2026, 13:13
Aproape jumătate dintre candidații participanți la un sondaj eJobs România și Reveal Marketing Research au declarat că și-au căutat activ un nou loc de muncă în ultima lună.
Aproape jumătate dintre români își caută alt loc de muncă
Potrivit studiului, 46% dintre respondenți au făcut demersuri pentru schimbarea jobului, iar situația financiară a fost principalul motiv invocat.
Astfel, 32% dintre participanți au spus că sunt nemulțumiți de salariul pe care îl primesc la actualul loc de muncă. În același timp, 78% au perceput o creștere a competiției pentru locurile de muncă disponibile, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții pentru a-și crește șansele de a fi contactați de recrutori.
Candidații sunt dispuși și să facă anumite compromisuri pentru a găsi mai repede un loc de muncă. 35% ar accepta să își schimbe domeniul de activitate, 25% ar renunța la un program de lucru mai flexibil, iar 24% ar lua în calcul un loc de muncă aflat mai departe de casă. Alți 23% ar accepta o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare.
Salariu mai mic și munca la birou, principalele concesii
În plus, candidații iau în calcul renunțarea la munca remote, acceptarea unui salariu mai mic sau a unor beneficii extrasalariale mai puține. Doar 6% spun că nu ar face niciun compromis pentru a se angaja mai rapid.
„În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro avem 65 de aplicări, concurența între candidați fiind în creștere față de anul trecut”, a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs.
38% dintre participanți vor să obțină un al doilea job sau un proiect suplimentar pentru venituri mai mari, iar 37% vor să își schimbe serviciul pentru un salariu mai bun. În același timp, 22% apreciază mai mult stabilitatea actualului job, iar 17% se tem să facă o schimbare.
Ce așteaptă românii de la un loc de muncă
Printre principalele așteptări ale candidaților se numără afișarea salariului în anunț, feedback după aplicare și mai multe oportunități disponibile. Potrivit eJobs, doar aproximativ 40% dintre anunțurile de pe platformă includ salariul.
Studiul a fost realizat în august, pe 1.206 respondenți, dintre care 903 s-au aflat în căutarea unui loc de muncă în ultimii doi ani. În prezent, eJobs afișează peste 17.000 de locuri de muncă disponibile.