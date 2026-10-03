Unde poți ieși în București în weekend. Ce concerte și petreceri sunt pe 3 și 4 octombrie

Primul weekend din octombrie va fi plin de evenimente pentru cei care preferă distracția și ieșirile în oraș. București găzduiește, pe 3 și 4 octombrie, concerte, petreceri, seri de muzică electronică, evenimente gratuite și proiecte speciale organizate în mai multe zone ale Capitalei.

Primul weekend din octombrie aduce zeci de variante pentru cei care vor să iasă din casă. Printre cele mai importante evenimente se numără ultimele două seri ale QFest, aniversarea Control Club, concerte în Encore și Hard Rock Cafe, petreceri la Bunny Garden Lounge, dar și programul Romanian Creative Week.

În același timp, mai multe evenimente culturale pot fi urmărite gratuit în centrul Capitalei, iar duminică este programat și un eveniment la care accesul se face exclusiv pe bază de invitație.

Una dintre cele mai aglomerate seri va fi cea de sâmbătă. La Quantic continuă QFest, festival ajuns la ediția a XI-a.

QFest – Ziua VI îi aduce pe scenă pe Dora Gaitanovici, Fittonia și Missed Call. Accesul este permis de la ora 18:00, iar seara este dedicată noii generații a scenei alternative românești. Festivalul traversează în cele șapte zile ale sale mai multe zone muzicale, de la rock alternativ și indie până la punk și metal.

La Control Club, weekendul coincide cu aniversarea de 18 ani a clubului. Sâmbătă, de la ora 20:00, este programat concertul formației britanice Opus Kink, care combină punk-ul cu influențe de jazz, post-punk, folk și cabaret.

Petrecerea continuă la Control de la ora 22:00 cu Roman Flügel, Khidja, Baron P., Corvin, von Bülove, Iulian Morar și Cote, într-o noapte dedicată muzicii electronice, house, techno și leftfield. Tot la Control poate fi vizitată, de la ora 16:00, expoziția „CTRL 18. Countless versions of becoming”, pentru care intrarea este gratuită.

Pentru publicul rock și metal, Encore Club găzduiește sâmbătă evenimentul Dark Fusion – „Virtual Dominion” Video Premiere.

Evenimentul este programat pe 3 octombrie, iar biletele sunt disponibile contra cost.

O altă variantă pentru seara de sâmbătă este concertul Jazzy Jo, programat la 14th Lane. Evenimentul apare în programul de weekend al Capitalei, alături de celelalte concerte importante ale zilei.

Printre petrecerile programate sâmbătă se numără și Monteoru x Spirit (REBIRTH), eveniment care începe pe 3 octombrie, de la ora 22:00. Petrecerea are loc indoor, la Grand Café de Bucarest, pe Calea Victoriei 115. Main act-ul serii este NØ PARACHUTE, iar warm-up-ul va fi asigurat de Adrian Daniel. Accesul la eveniment se face exclusiv pe bază de invitație, astfel că participarea nu este deschisă publicului larg în regim obișnuit de ticketing.

Tot sâmbătă, de la ora 22:00, are loc AURA – The House of House Music, la Bunny Garden Lounge. Petrecerea este dedicată muzicii house, iar biletele sunt listate la prețuri între aproximativ 20 și 40 de lei.

Printre petrecerile programate în aceeași noapte se mai află Welcome Party by Erasmus Fiesta, la Nook Club, SANKOFA x Chivas Regal, la Scenario Floreasca, precum și All in Party, la Heavy Yard.

Weekendul 3-4 octombrie aduce și o serie amplă de evenimente din cadrul Romanian Creative Week X Bucharest. Sâmbătă, la Palatul Regal – Curtea de Onoare, are loc New Media District – One Night Only, proiect care reunește 14 artiști, instalații digitale și performance-uri.

Programul continuă cu Splendido Splendente – Discoteca Italiana și instalația monumentală Fantastic Posse. Tot sâmbătă este programat și Silent Party x New Media District, de la ora 19:30, avându-l ca special guest pe Victor Stancov.

În Piața George Enescu, între orele 16:30 și 19:00, pot fi urmărite mai multe momente coregrafice realizate de studenții departamentului Actorie și Coregrafie al UNATC. Accesul este liber.

Cei care caută evenimente gratuite au și varianta „Străzi Deschise – București”. În weekendul 3-4 octombrie, proiectul revine pe Calea Victoriei cu instalații urbane, expoziții și activități.

Între orele 10:00 și 22:00, la intersecția Căii Victoriei cu Calea Griviței poate fi vizitată expoziția „Catalizator III”. În Piața George Enescu sunt instalate Teatrul Gonflabil, Kaleidoscope și Joy Pavilion, în timp ce în Curtea de Onoare a Muzeului Național de Artă pot fi descoperite proiectele New Media District și Fantastic Posse.

Programul continuă duminică cu unul dintre cele mai importante concerte metal ale weekendului. La Quantic, ultima zi a QFest îi aduce în București pe Mayhem și Marduk, în cadrul turneului Death Over Europe Part II.

Accesul este programat de la ora 19:00. Organizatorii anunță că stocul de bilete este epuizat. Mayhem este unul dintre numele istorice ale black metalului norvegian, în timp ce Marduk este una dintre formațiile importante ale scenei extreme suedeze.

Duminică, Șuie Paparude urcă pe scena Control Club. Concertul „Kung Fugi” Single & Video Release începe la ora 20:00 și este dedicat lansării noului single și videoclip al trupei. Evenimentul închide practic weekendul aniversar al clubului, după concertele și petrecerile programate vineri și sâmbătă.

La Encore Club, duminică are loc un alt concert pentru iubitorii de metal. Pe scenă urcă Collapse, Spiritist și Lux Mortis. Accesul se face de la ora 18:30, iar primul concert este programat de la 19:30. Lux Mortis deschide seara, urmată de Spiritist, iar Collapse intră pe scenă de la ora 21:15. Biletul de acces general este listat la aproximativ 37 de lei.

Pentru cei care caută o variantă diferită, Bogdan Simion are concert duminică la Hard Rock Cafe București, de la ora 21:00.

Evenimentul este inclus în programul concertelor anunțate pentru weekendul 3-4 octombrie în Capitală.

Romanian Creative Week continuă și duminică. De la ora 15:00 are loc HazarDance Battle, în Piața George Enescu, iar la ora 17:00 este programat vernisajul expoziției „(In)Absentia”, la Muzeul Național de Artă al României.

De la ora 18:00 are loc vernisajul expoziției Iconia, la Ateneul Român.

La ora 19:00 începe RCW Interlude, la English Bar. Spre deosebire de celelalte evenimente publice din program, accesul la RCW Interlude se face pe bază de invitație. Seara continuă de la ora 22:00 cu Dirty Disco, DJ set susținut de Eugen Rădescu și Bogdan Dumitrache, la Apollo111.