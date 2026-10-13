Concediu pentru însoțirea bolnavilor de cancer la investigații

Persoanele care însoțesc pacienți oncologici adulți la investigații medicale ar putea beneficia de concediu și indemnizație, nu doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Senatul a adoptat inițiativa legislativă depusă de deputații USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener și Ovidiu Paraschivescu, iar proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.

Inițiativa urmărește modificarea Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, astfel încât dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice să fie extins.

În forma propusă, persoana care însoțește un pacient oncologic cu vârsta de peste 18 ani la investigații medicale, intervenții chirurgicale sau tratamente ar putea beneficia de acest sprijin dacă însoțirea are loc la solicitarea pacientului și în baza recomandării medicului curant.

În prezent, potrivit inițiatorilor, cadrul legal permite acordarea concediului și a indemnizației pentru însoțirea unui pacient oncologic adult la intervenții chirurgicale și tratamente, fără să includă în aceleași condiții deplasările la controale și investigații medicale.

USR susține că modificarea ar elimina această diferență și ar permite persoanelor apropiate pacientului să îl însoțească la consultații și investigații fără să piardă venituri salariale.

„Inițiativa urmărește eliminarea unei inechități din legislația actuală și recunoașterea rolului esențial pe care familia și persoanele apropiate îl au în sprijinirea pacienților diagnosticați cu cancer și pornește de la o realitate simplă: în momentele dificile ale unei boli oncologice, prezența unui membru al familiei poate face diferența”, a transmis USR.

Pacienții oncologici pot avea nevoie de un parcurs medical complex, care presupune investigații imagistice și de laborator, consultații interdisciplinare, monitorizări repetate și proceduri necesare stabilirii sau ajustării tratamentului. Aceste etape pot implica deplasări dificile, perioade lungi de așteptare și presiune emoțională atât pentru pacienți, cât și pentru familiile lor.

Deputatul USR Adrian Wiener, medic, a susținut că modificarea ar putea ușura accesul pacienților la serviciile medicale și le-ar oferi sprijin într-o perioadă dificilă.

„Diagnosticul de cancer e o traumă. Încă sună a condamnare în România. Peste toate un sistem de sănătate ca un hățiș; greu de navigat, cu liste de așteptare, programări și bilete de trimitere; investigații și documente medicale. Nimeni nu ar trebui să fie singur. Legea pe care am inițiat-o alături de colegii mei va ușura navigarea și va oferi un minim de suport pacienților. E vorba de respect și decență”, a declarat Adrian Wiener.

La rândul său, deputatul USR Ciprian Rigman a afirmat că posibilitatea de a fi însoțit la investigații poate reprezenta un ajutor concret pentru un pacient oncologic și familia acestuia.

„Ceea ce pentru un om sănătos poate să nu pară mare lucru pentru un pacient oncologic și familia sa este un ajutor concret și binevenit, într-o perioadă dificilă, când orice mână întinsă face o mare diferență în bine”, a declarat Ciprian Rigman.

Deputatul USR Ovidiu Paraschivescu a declarat că proiectul a fost susținut de 106 dintre cei 107 senatori și a subliniat importanța posibilității de a însoți un membru al familiei la un control medical fără pierderi salariale.

„Oamenii au nevoie de o mână caldă pe holul spitalului, nu de uși închise și acte absurde. Să poți să-ți însoțești mama, tatăl sau soțul la un control medical fără să pierzi bani din salariu este un lucru normal. Nu putem aștepta ani de zile până când se vor construi noi spitale; pacienții oncologici au nevoie de sprijin acum. Mulțumim celor 106 senatori din 107 care au înțeles această urgență și au votat pentru susținerea proiectului nostru”, a precizat Ovidiu Paraschivescu.

Ciprian Rigman a mulțumit, la rândul său, senatorilor pentru adoptarea proiectului fără voturi împotrivă, apreciind că sprijinirea pacienților oncologici ar trebui să depășească diferențele politice.

USR susține că accesul la îngrijire medicală trebuie însoțit de măsuri care să îi ajute pe pacienți să parcurgă mai ușor etapele diagnosticului și tratamentului. Inițiativa este prezentată de formațiune ca o măsură de sprijin atât pentru bolnavi, cât și pentru persoanele care îi însoțesc.

Proiectul a fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată, și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, forul decizional. Modificarea nu este încă în vigoare.