Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie 2026, două proiecte legislative inițiate de UDMR, care modifică regulile privind atacurile animalelor sălbatice asupra oamenilor. Persoanele rănite ar urma să primească daune morale de cel puțin 50.000 de euro, iar în cazul atacurilor mortale, despăgubirile ar reveni familiei victimei. Senatorii au votat și dezincriminarea rănirii sau uciderii unui animal în legitimă apărare, prevedere care a provocat controverse în Parlament. Proiectele trebuie aprobate și de Camera Deputaților pentru a putea intra în vigoare.

Cele două inițiative legislative vizează atât acordarea despăgubirilor pentru persoanele atacate de animale sălbatice, cât și modificarea răspunderii penale în situațiile în care un om rănește sau ucide un animal pentru a se apăra.

Printre speciile vizate de modificări se numără urșii, șacalii, lupii, mistreții, vulpile și dihorii, dar și păsări precum vulturii și uliii.

Proiectele au fost adoptate în urma unor dezbateri în care reprezentanții PNL și UDMR au avut poziții diferite privind consecințele noilor prevederi.

Prima propunere legislativă stabilește acordarea unor daune morale de minimum 50.000 de euro persoanelor care suferă răni în urma atacurilor provocate de animalele sălbatice prevăzute în lege.

În cazul unui atac în urma căruia o persoană își pierde viața, despăgubirile ar urma să fie acordate soțului supraviețuitor și copiilor victimei. Dacă persoana decedată nu are soț sau copii, suma ar putea fi acordată altor rude de gradul I.

Propunerea a fost adoptată de Senat cu 73 de voturi pentru, 16 împotrivă și 18 abțineri. Noile prevederi au fost introduse prin modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

Un al doilea proiect votat de senatori modifică regimul juridic aplicabil persoanelor care rănesc sau ucid animale sălbatice atunci când sunt atacate. Potrivit noilor prevederi, rănirea sau uciderea unui animal nu ar mai constitui infracțiune dacă fapta este comisă ca reacție la atacul acestuia, în condiții de legitimă apărare.

Modificarea a fost introdusă și în Ordonanța de Urgență 57/2007, care reglementează regimul ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Proiectul a primit 71 de voturi pentru, 15 împotrivă și 20 de abțineri.

Această propunere a generat discuții contradictorii în plenul Senatului, în special în privința posibilității ca noile reguli să fie folosite pentru justificarea unor acte de braconaj.

Senatorul PNL Cristian Niculescu-Țâgârlaș a criticat proiectul UDMR, acuzând formațiunea că are o „obsesie” pentru problema urșilor. Liberalul a susținut că dezincriminarea uciderii animalelor sălbatice în legitimă apărare ar putea permite unor persoane să invoce această situație pentru a evita răspunderea penală în cazuri de vânătoare ilegală.

Pentru a-și argumenta poziția, senatorul a oferit exemplul unui vânător de trofee care împușcă un urs, un mistreț sau un cerb, după care susține că a acționat pentru a se proteja, deoarece a auzit animalul mârâind. Potrivit parlamentarului, într-o asemenea situație, persoana respectivă ar putea încerca să justifice uciderea animalului prin invocarea legitimei apărări.

Cristian Niculescu-Țâgârlaș a atras atenția și asupra unei alte posibile consecințe juridice.

Acesta a afirmat că persoanele trimise deja în judecată pentru braconaj ar putea încerca să invoce noile dispoziții, în cazul în care acestea devin mai favorabile, pentru a obține înlăturarea răspunderii penale.

În replică, senatorul UDMR Istvan-Antal Lorant a apărat modificările propuse și a criticat poziția exprimată de reprezentantul PNL. Parlamentarul a afirmat că senatorul liberal probabil nu a văzut niciodată un urs în libertate, ci doar într-o grădină zoologică.

Acesta l-a invitat pe Cristian Niculescu-Țâgârlaș să observe situația locuitorilor din județele Harghita, Covasna, Mureș și Argeș, unde animalele sălbatice, în special urșii, pătrund în gospodării. Potrivit senatorului UDMR, prezența urșilor în apropierea locuințelor reprezintă un pericol pentru siguranța populației.

Istvan-Antal Lorant a susținut astfel necesitatea unor prevederi care să reglementeze situațiile în care oamenii sunt nevoiți să se apere de atacurile animalelor sălbatice.

Una dintre celelalte modificări incluse în proiectul adoptat de Senat privește valoarea despăgubirilor stabilite pentru uciderea ilegală a urșilor.

În prezent, persoanele care ucid ilegal un urs riscă să plătească despăgubiri în valoare de 40.000 de euro. Potrivit propunerii legislative, această sumă ar urma să fie redusă la 500 de euro pentru fiecare urs ucis ilegal.

Reducerea este prevăzută separat de dispozițiile referitoare la legitima apărare, care vizează situațiile în care o persoană rănește sau ucide un animal în timpul unui atac.

Cele două proiecte legislative au fost adoptate de Senat, însă procedura parlamentară nu este finalizată.

Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că propunerile vor trebui analizate și votate de Camera Deputaților. Prin urmare, despăgubirile minime de 50.000 de euro pentru victimele atacurilor și dezincriminarea rănirii sau uciderii animalelor în legitimă apărare nu se aplică încă în baza acestor proiecte.

Modificările vor putea produce efecte numai după finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a actelor normative.