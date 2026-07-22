Camera Deputaţilor a fost convocată, miercuri, în sesiune extraordinară, în perioada 27- 31 iulie, în format hibrid, pentru adoptarea proiectelor de lege care reprezintă jaloane în PNRR.

Pe agenda sesiunii se află proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, un proiect de modificare a OUG 39/2026 privind măsuri de acordare a unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, un proiect de lege de modificare a articolului 652 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

De asemenea, deputaţii ar urma să dezbată proiectele care vin de la Senat, după ce şi acest for legislativ a fost convocat în aceeaşi perioadă pentru dezbaterea şi votarea proiectelor PNRR.

Agenda sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților din perioada 27-31 iulie va include şi două proiecte de lege referitoare la situaţia creată la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - a cărei activitate blocată în urma unui atac cibernetic - care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe.

„Soluţia este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte şi şi-au făcut planuri în baza legislaţiei în vigoare să nu suporte consecinţele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, spune Abrudean, menţionând că a propus ca toate forţele politice să se alinieze în jurul unei singure soluţii.

Sesiunea extraordinară a fost convocată pentru a accelera adoptarea legilor restante din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Parlamentul trebuie să finalizeze cât mai rapid aceste proiecte pentru a evita pierderea fondurilor europene.

Printre priorităţi se numără Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, modificarea OUG 39/2026 privind prima de carieră didactică şi modificarea articolului 652 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, blocată după un atac cibernetic, a impus soluţii urgente privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la locuinţe. Deputaţii şi senatorii vor discuta proiecte care să evite afectarea cetăţenilor care au semnat deja contracte.

Sesiunea extraordinară reflectă presiunea exercitată asupra Parlamentului pentru finalizarea reformelor asumate prin PNRR. Adoptarea rapidă a acestor legi este esenţială pentru accesarea tranşelor de fonduri europene.