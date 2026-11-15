Autoritățile statale și federale din Statele Unite au desfășurat, sâmbătă, o amplă operațiune de căutare la o fabrică de biocombustibili din orașul Peoria, statul Illinois, după ce în apropierea unității a fost descoperit un dispozitiv catalogat drept o „amenințare credibilă”. Incidentul a forțat forțele de ordine să emită un ordin de evacuare de urgență pentru locuitorii aflați pe o rază de o milă în jurul perimetrului vizat, informează Reuters.

Alerta a fost declanșată încă de vineri, moment în care reprezentanții fabricii de etanol BioUrja au alertat poliția cu privire la primirea unei amenințări cu bombă. Orașul Peoria, o comunitate cu aproximativ 110.000 de locuitori situată la circa 240 de kilometri sud-vest de Chicago, a intrat imediat sub incidența măsurilor de securitate sporite. Ordinul de evacuare a fost ridicat abia sâmbătă, la aproape 24 de ore de la descoperirea obiectului suspect, după ce echipele de pirotehniști au intervenit și au reușit să securizeze dispozitivul, potrivit informațiilor furnizate de Poliția din Peoria.

Operațiunea de verificare a vastului complex industrial s-a încheiat sâmbătă după-amiază, a confirmat șeful Poliției din Peoria, Brad Dixon. Suprafața verificată de anchetatori are o dimensiune impresionantă, fiind echivalentă cu 44 de terenuri și jumătate de fotbal american, în condițiile în care un singur teren standard ocupă aproximativ 1,3 acri (0,5 hectare).

Într-un comunicat oficial publicat pe rețeaua de socializare Facebook, Departamentul de Poliție din Peoria a anunțat finalizarea verificărilor, precizând că în urma căutărilor amănunțite nu a fost găsit nimic „îngrijorător”, motiv pentru care populația a putut reveni în siguranță în zonă. De cealaltă parte, compania BioUrja Group din Houston, Texas, proprietarul fabricii din Illinois, nu a oferit un punct de vedere imediat la solicitările presei.

În cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, șeful poliției, Brad Dixon, a evitat să catalogheze obiectul găsit drept o „bombă”, explicând jurnaliștilor că analizele de laborator pentru stabilirea compoziției exacte a dispozitivului sunt încă în plină desfășurare.

„Vă pot spune doar că a fost considerată o amenințare credibilă”, a declarat Dixon în fața reporterilor. „Se desfășoară o anchetă penală amplă”, a mai subliniat oficialul american. Acesta a explicat totodată că perimetrul de siguranță și raza potențială de explozie de o milă au fost calculate luând în calcul atât caracteristicile dispozitivului, cât și prezența materialelor inflamabile depozitate în imediata apropiere a fabricii de etanol.

La operațiunea de securizare și investigare participă și reprezentanți ai Biroului Federal de Investigații (FBI), alături de agenți ai Biroului american pentru alcool, tutun, arme de foc și explozivi (ATF). Oficialii celor două instituții federale au confirmat că echipele lor, din care fac parte și experți în explozivi, oferă sprijin logistic și operativ atât pentru verificarea completă a facilității, cât și pentru identificarea și capturarea persoanei responsabile de plasarea dispozitivului.