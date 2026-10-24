Poliția Română avea, în luna septembrie, datorii de peste 5,5 milioane de lei către Institutul Național de Medicină Legală (INML), potrivit directorului instituției, Sorin Hostiuc. Acesta susține că întârzierile la plată afectează funcționarea serviciilor de medicină legală și pot pune presiune asupra bugetelor instituțiilor din domeniu.

Sorin Hostiuc afirmă că unele dintre datoriile beneficiarilor au o vechime de peste trei ani. El susține că principala problemă este reprezentată de plățile întârziate din partea Poliției, în timp ce situația este diferită în cazul parchetelor și al instanțelor de judecată.

„În momentul de faţă avem datorii, unele de peste 3 ani, din partea beneficiarilor, adică Poliţie, mai puţin Parchet şi judecătorii. Problema principală este la Poliţie, care este un rău platnic cronic”, a declarat directorul INML pentru Cotidianul.

Hostiuc afirmă că problema nu se limitează la instituția din București, ci afectează și alte unități de medicină legală din țară.

Directorul INML a oferit exemplul instituției din Iași, unde lipsa plăților din partea beneficiarilor a dus la dificultăți financiare. Situația ar fi afectat inclusiv capacitatea unității de a achita integral salariile angajaților pentru luna precedentă.

„De exemplu, la Iaşi, din cauza faptului că nu s-au făcut plăţile către Institutul de Medicină Legală Iaşi ei au fost în imposibilitatea de a plăti complet salariile luna trecută”, susţine el.

Hostiuc afirmă că probleme similare există și la alte servicii județene de medicină legală.

Directorul INML atrage atenția că instituțiile depind de încasarea sumelor datorate de beneficiarii serviciilor medico-legale.

„Dacă nu avem aceşti bani din partea beneficiarilor, noi nu putem să ne asigurăm în întregime bugetul institutional”, a explicat directorul INML.

Apariția rapidă a unor noi substanțe psihoactive pune presiune pe capacitatea Institutului Național de Medicină Legală (INML) de a le identifica. Aparatura disponibilă nu permite detectarea tuturor compușilor care ajung pe piața neagră, iar identificarea acestora ar necesita echipamente foarte scumpe sau acces la probe provenite din capturile de droguri.

Directorul INML, Sorin Hostiuc, consideră că sprijinul Poliției Române ar putea contribui la dezvoltarea unor metode de analiză pentru substanțele nou apărute. Astfel, specialiștii ar putea identifica moleculele și concentrațiile acestora, dar și evalua efectele asupra capacității de a conduce.

„Aceste molecule, droguri, sunt în momentul de față foarte multe pentru că aproape oricine are cunoștințe de bază de chimie poate să facă acasă o moleculă nouă și atunci substanța nu apare în nicio bibliotecă. Și atunci singurele metode sunt fie să facem analize cu niște aparate foarte scumpe pe care nu le avem, fie să avem capturi, din ele noi dezvoltăm metode, putem să spunem ok, este o substanță nouă, este în concentrația x și putem apoi să facem studii să vedem dacă ele influențează capacitatea consumatorului de a conduce, pentru că aici apar cele mai des probleme.

Ar fi nevoie de mai mult sprijin, am început discuții cu reprezentanți ai Poliției Române, să ni le asigure, doar că, fiind substanțe psihoactive au un regim juridic destul de complex”, a spus Sorin Hostiu.