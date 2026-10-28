Indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor din România variază între 6.990 și 20.346 de lei, în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, conform datelor pentru octombrie 2026 publicate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Instituția a prezentat aceste informații în contextul dezbaterilor apărute după decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din 22 octombrie 2026, în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”. Comunicatul CSM cuprinde atât nivelurile indemnizațiilor din sistemul judiciar, cât și comparații cu salariul mediu din România și cu indicatorii utilizați la nivel european.

Potrivit datelor publicate de CSM, indemnizația netă lunară a unui judecător stagiar este cuprinsă între 6.990 și 8.285 de lei.

Pentru judecătorii cu grad de judecătorie, intervalul este de 10.486–16.157 de lei net pe lună. În cazul judecătorilor cu grad de tribunal, indemnizațiile nete variază între 14.390 și 17.948 de lei.

Judecătorii cu grad de curte de apel au indemnizații nete lunare cuprinse între 16.309 și 20.346 de lei.

Valorile diferă în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, conform grilelor prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Datele CSM disponibile la 26 octombrie 2026 indicau un total de 4.544 de judecători în sistemul judiciar din România.

Cea mai mare parte a acestora își desfășura activitatea la judecătorii. Este vorba despre 2.076 de judecători, reprezentând aproximativ 46% din total.

La tribunale lucrau 1.503 judecători, adică 33% din numărul total, în timp ce curțile de apel aveau 965 de judecători, reprezentând 21%.

CSM precizează că această distribuție îi include și pe magistrații care au un grad profesional superior celui corespunzător instanței la care lucrează.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică citate de CSM, câștigul salarial mediu lunar din România a fost, în august 2026, de 5.688 de lei net și 9.497 de lei brut.

În raport cu aceste valori, indemnizația brută a unui judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei reprezintă de 1,26 ori câștigul salarial mediu brut la nivel național.

Pentru un judecător definitiv cu grad de judecătorie, aflat tot la nivelul minim al grilei, raportul este de 1,89 față de câștigul salarial mediu brut.

CSM raportează valorile din România și la media aritmetică a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Comparația se bazează pe datele CEPEJ din 2024, publicate în documentul „EU Justice Scoreboard 2026”.

Potrivit Consiliului, media europeană este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, indicator la care România se situează sub nivelul calculat pentru Uniunea Europeană.

Instituția amintește și o analiză comparativă publicată la 16 iulie 2025, referitoare la veniturile judecătorilor aflați la începutul carierei. Conform datelor prezentate în acea analiză, România ocupa locul 20 din 27 de state în privința venitului brut și locul 22 în ceea ce privește venitul net.

În același comunicat, Consiliul Superior al Magistraturii critică ceea ce descrie drept practici de transferare a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale.

Potrivit CSM, asemenea demersuri pot aduce avantaje conjuncturale pe plan intern, însă pot afecta credibilitatea instituțiilor statului și imaginea României.