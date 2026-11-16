Curtea de Apel București judecă luni, 16 noiembrie 2026, cererea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) de suspendare a ordinului prin care Ministerul Transporturilor a aprobat normele metodologice pentru sistemul TollRo.

Organizația reclamă opt posibile încălcări ale legislației și susține că aplicarea noilor reguli poate afecta activitatea firmelor de transport, prin costuri suplimentare, blocaje administrative și dificultăți în efectuarea curselor.

Litigiul vizează Ordinul nr. 922 din 30 septembrie 2026, care reglementează aplicarea Legii nr. 226/2023 privind tarifele rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Decizia instanței este importantă pentru transportatorii de mărfuri, deoarece sistemul TollRo introduce taxarea în funcție de distanța parcursă, înlocuind pentru vehiculele grele mecanismul bazat pe o perioadă fixă de valabilitate a rovinietei.

În acțiunea depusă la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, COTAR susține că există „o serioasă îndoială asupra legalității Ordinului atacat și a Normelor Metodologice”.

Organizația solicită suspendarea executării actului normativ până când instanța de fond va analiza cererea de anulare. Transportatorii afirmă că aplicarea în continuare a prevederilor contestate îi poate expune unor prejudicii materiale, prin creșterea costurilor operaționale, perturbarea curselor și afectarea disponibilităților financiare.

Printre cele opt motive invocate se numără:

Nerespectarea procedurii de transparență decizională și folosirea nejustificată a procedurii de urgență.

Lipsa unei evaluări suficiente a impactului economic și a fundamentării măsurilor.

Încălcarea principiului proporționalității prin introducerea unor obligații considerate excesive.

Restricționarea modalităților de achitare a tarifelor și a posibilităților de recuperare a sumelor pentru serviciile neutilizate.

Depășirea competențelor de reglementare prin modificarea unor prevederi stabilite printr-un act normativ superior.

Afectarea accesului liber la justiție prin condiționarea prelungirii unor convenții de distribuție de existența litigiilor cu CNAIR.

Restrângerea libertății economice și perturbarea activității operatorilor de transport.

Limitarea participării distribuitorilor privați și favorizarea canalelor proprii ale CNAIR.

Acestea sunt argumentele prezentate de COTAR în cererea de suspendare. Instanța urmează să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru oprirea temporară a aplicării ordinului.

TollRo este sistemul electronic de tarifare rutieră destinat vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, utilizate pentru transportul de mărfuri, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora.

Potrivit explicațiilor prezentate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

Sistemul se aplică pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Pentru vehiculele ușoare este prevăzută în continuare rovinieta, în timp ce vehiculele grele intră sub incidența TollRo.

Schimbarea presupune o evidență mai detaliată a deplasărilor și a tarifelor aferente fiecărei curse. Pentru companiile care efectuează transporturi frecvente, modul de configurare a traseelor și de achitare a taxelor poate influența organizarea activității zilnice.

Contestația din instanță vine după ce reprezentanții transportatorilor au semnalat dificultăți în utilizarea aplicației TollRo încă din primele zile de funcționare.

Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), a enumerat pentru News.ro probleme legate de hărți, configurarea traseelor, alimentarea portofelului electronic și necesitatea ca șoferii să utilizeze telefoane inteligente.

Acesta a atras atenția și asupra volumului mare de documente administrative generate de sistem. Potrivit explicațiilor sale, facturile trebuie introduse pentru fiecare sesiune de taxare, ceea ce poate duce la acumularea a mii de documente, în locul unei singure facturi la intervale mai mari.

La rândul său, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, a semnalat întreruperi ale sesiunilor de tarifare, blocarea conturilor și dificultăți la configurarea traseelor sau la emiterea și achitarea tichetelor.

Aceste probleme pot obliga șoferii și dispecerii să reia operațiunile de plată, consumând timp care ar trebui alocat efectuării transporturilor.

UNTRR a reclamat și diferența dintre funcționarea tehnică a aplicației și posibilitatea efectivă a tuturor utilizatorilor de a o folosi.

Radu Dinescu a explicat că un sistem poate fi considerat funcțional chiar dacă anumite operațiuni nu sunt disponibile pentru toți transportatorii. De exemplu, unii utilizatori pot avea bani în portofelul electronic și pot efectua plăți, în timp ce alții întâmpină dificultăți la alimentarea contului sau la crearea acestuia.

Potrivit reprezentantului UNTRR, problemele nu sunt întotdeauna încadrate drept incidente tehnice majore, dacă aplicația nu se blochează complet.

La aproximativ o lună de la implementare, reprezentanții transportatorilor spuneau că nu aveau cunoștință despre aplicarea unor amenzi pentru problemele întâmpinate în utilizarea sistemului.

Judecătorii trebuie să analizeze dacă argumentele prezentate de COTAR justifică suspendarea temporară a ordinului Ministerului Transporturilor.

O eventuală suspendare nu ar echivala cu anularea definitivă a reglementării. Legalitatea ordinului urmează să fie analizată separat în cadrul acțiunii principale.

Până la pronunțarea unei soluții, transportatorii rămân afectați de obligațiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Hotărârea instanței va clarifica dacă aplicarea normelor TollRo poate continua în forma actuală pe durata procesului.