Sistemul electronic de tarifare rutieră TollRO ar putea funcționa după reguli noi, după ce senatorii au adoptat miercuri, 11 noiembrie, un proiect de lege care prevede mai multe modificări solicitate de transportatori. Printre acestea se numără reducerea de la 2.000 la 500 de lei a sumei fixe aplicate atunci când distanța parcursă nu poate fi determinată, dar și eliminarea costurilor suplimentare în perioadele în care sistemul nu funcționează, arată Federația Operatorilor Rutieri de Transport (FORT)

Proiectul legislativ L579/2026 a fost adoptat cu 77 de voturi pentru. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, documentul trebuie să primească votul Camerei Deputaților, care este for decizional.

Federația Operatorilor Rutieri de Transport (FORT) a anunțat că modificările au fost susținute de organizațiile reprezentative ale transportatorilor.

„Senatul României a adoptat astăzi, 11 noiembrie, cu 77 de voturi pentru, proiectul legislativ L579/2026 privind modificarea sistemului TollRO! …(…) proiectul aduce modificări esenţiale, susţinute de FORT şi de organizaţiile reprezentative ale transportatorilor”, au transmis reprezentanții federației.

Una dintre principalele schimbări vizează reducerea sumei fixe datorate atunci când sistemul nu poate determina distanța parcursă de un vehicul. Valoarea ar urma să fie diminuată de la 2.000 la 500 de lei.

Proiectul prevede și aplicarea acestei sume o singură dată la 24 de ore, față de intervalul actual de 12 ore. O altă modificare se referă la facturare, care ar urma să fie făcută de două ori pe lună, în loc de zilnic.

Transportatorii ar urma să beneficieze și de un termen de plată de 30 de zile de la primirea notificării.

Inițiativa legislativă include măsuri de protecție pentru operatorii de transport în cazul unor defecțiuni tehnice ale sistemului. Astfel, nefuncționarea TollRO nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru utilizatori.

Totodată, proiectul permite achiziționarea biletelor de traseu prin distribuitori autorizați, inclusiv cu termene comerciale de plată.

„Este un pas important către un sistem de taxare mai echitabil, mai predictibil şi mai puţin împovărător pentru transportatorii români!”, au transmis reprezentanții FORT.

Inițiativa legislativă îi aparține senatorului Robert Cazanciuc și a fost elaborată la solicitarea transportatorilor, dar și a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Compania a cerut amânarea intrării în vigoare a sistemului TollRO până la 1 aprilie 2027.

De la 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRO se achită prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Înainte de lansare, CNAIR solicitase Ministerului Transporturilor amânarea termenului, motivând că aplicația tehnică necesară nu era pregătită pentru funcționare.

Platforma a înregistrat erori încă din primele ore de la lansare, iar problemele s-au repetat ulterior. CNAIR a anunțat că nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa Toll în intervalele în care sistemul a fost indisponibil.

Mai multe organizații din transportul rutier, printre care FORT, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au cerut amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRO și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la funcționarea corespunzătoare a sistemului electronic.