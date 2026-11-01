Probleme persistente cu aplicația TollRo

Aplicația TollRo, prin care sunt taxați de la 1 octombrie transportatorii cu vehicule de peste 3,5 tone în funcție de distanța parcursă și de categoria drumului, continuă să genereze dificultăți.

Utilizatorii reclamă probleme de conectare, plată și configurare a traseelor, în timp ce CNAIR spune că nu poate comunica deocamdată numărul amenzilor.

Transportatorii semnalează în continuare deficiențe ale sistemului TollRo, de la imposibilitatea alimentării portofelului electronic până la întreruperea sesiunilor de tarifare și erori în stabilirea rutelor. Unele drumuri existente nu apar pe hartă, iar aplicația ar putea direcționa șoferii inclusiv prin zone în care accesul este interzis.

Reprezentanții organizațiilor din domeniu reclamă și dificultăți administrative: facturi emise pentru fiecare sesiune de taxare, abonamente disponibile doar pe perioade de 24-36 de luni și necesitatea ca fiecare șofer să folosească un telefon inteligent. În anumite situații, conturile sunt blocate, iar operațiunile de plată trebuie reluate, consumând timp din programul de transport.

Transportatorii spun că nu au informații despre sancțiuni aplicate până acum. CNAIR precizează că verificarea înregistrărilor surprinse de punctele fixe și mobile de control presupune mai multe etape și că procesarea acestora nu a fost încheiată. Din acest motiv, compania nu poate furniza momentan nici numărul proceselor-verbale, nici valoarea totală a amenzilor.

Instituția susține că șoferii nu vor fi sancționați dacă defecțiunea aparține sistemului central TollRo. Pentru a demonstra problema, aceștia sunt sfătuiți să păstreze capturi de ecran cu erorile, în care să apară data și ora, precum și mesajele primite de la procesatorul de plăți.

Dacă semnalul GPS se pierde temporar, aplicația ar trebui să transmită ulterior datele acumulate. În cazul unei întreruperi prelungite sau al închiderii telefonului, șoferul trebuie să oprească în prima parcare sigură și să remedieze situația ori să cumpere un tichet manual pentru restul traseului.

Probleme sunt raportate și de firmele care gestionează sute de vehicule. Un singur cont sau dispozitiv nu poate urmări simultan mai multe camioane prin GPS, potrivit CNAIR. Soluția indicată este crearea unor subconturi pentru șoferi, fiecare folosind aplicația de pe propriul telefon.

Emiterea manuală a tichetelor poate dura aproximativ cinci minute pentru fiecare vehicul. Pentru o flotă de 300 de camioane, operațiunea ar ajunge la 25 de ore. CNAIR recomandă, în schimb, alimentarea contului companiei cu credite și folosirea sesiunilor mobile, cu tarifare automată.

Instituția avertizează că tichetele active nu pot fi modificate sau anulate, iar sumele achitate pentru documente cu date greșite nu se restituie.