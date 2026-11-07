Reduceri pentru rovinietă și TollRO. Perioada cerută de transportatori

Transportatorii au propus o diminuare cu 30% a tarifelor pentru rovinietă și TollRO, pentru o perioadă de șase luni. Cele două organizații au cerut și continuarea schemei prin care operatorii de transport beneficiază de restituirea unei părți din acciza la motorină, inclusiv după 31 decembrie 2026.

O altă propunere vizează introducerea permanentă a mecanismului de motorină profesională. Solicitările au fost discutate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, în contextul problemelor semnalate de operatorii din sectorul rutier.

FORT, organizație afiliată IMM România, a participat la o reuniune de lucru cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției de Transport, Autorității Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe lângă reducerea taxelor, reprezentanții transportatorilor au solicitat creșterea diurnelor și a indemnizațiilor pentru șoferii profesioniști. De asemenea, au propus modificarea cadrului legislativ pentru combaterea transporturilor ilegale și introducerea unor sancțiuni mai eficiente împotriva pirateriei din domeniu.

Organizațiile au cerut extinderea atribuțiilor ISCTR, precum și simplificarea relației dintre operatorii economici și Ministerul Transporturilor prin digitalizarea procedurilor administrative și a raportărilor.

Printre problemele prezentate s-a numărat și concurența neloială, pentru care transportatorii solicită măsuri de combatere.

Un capitol distinct al solicitărilor formulate de FORT și IMM România privește funcționarea sistemului TollRO.

Cele două organizații au cerut corectarea deficiențelor tehnice identificate și introducerea unor funcționalități suplimentare pentru operatorii de transport. Printre acestea se află posibilitatea modificării sau anulării tichetelor de rută și emiterea facturilor de două ori pe lună.

Transportatorii au solicitat și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru introducerea plăților prin dispozitivele de bord OBU.

În același timp, reprezentanții sectorului au cerut accelerarea modificării Legii nr. 226/2023, care reglementează sistemul TollRO. În acest sens, au solicitat sprijin pentru promovarea inițiativei legislative aflate deja în Parlament.

Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport, a declarat că măsurile solicitate sunt necesare pentru reducerea poverii fiscale și pentru limitarea practicilor care afectează concurența dintre transportatori.

Acesta a susținut că modificările propuse ar contribui la menținerea competitivității companiilor românești din domeniu.

„Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalităţii, combaterea pirateriei şi eliminarea concurenţei neloiale sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea competitivităţii şi funcţionarea corectă a pieţei transporturilor", a declarat Beniamin Lucescu, în comunicat.

Florin Jianu, președintele IMM România, a afirmat că sectorul transporturilor are un rol important în activitatea economică și în funcționarea întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta a susținut propunerile formulate de FORT, invocând necesitatea diminuării cheltuielilor suportate de operatori și asigurarea unor condiții corecte de concurență.

„Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia naţională şi pentru activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. IMM ROMANIA susţine solicitările FORT şi consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor şi să asigure un mediu concurenţial echitabil", a afirmat Florin Jianu.

Conform comunicatului celor două organizații, în urma discuțiilor cu ministrul Transporturilor s-a convenit continuarea dialogului instituțional și stabilirea unui calendar privind punerea în aplicare a măsurilor analizate.