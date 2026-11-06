Republica Moldova. Camioanele care transportă mărfuri între Republica Moldova și România ar putea petrece mai puțin timp la frontieră. Autoritățile celor două state au convenit să deschidă două piste suplimentare de control la Giurgiulești–Galați. De asemenea să amenajeze o bandă separată pentru camioanele fără încărcătură la Leușeni–Albița. Măsurile sunt luate în contextul creșterii traficului de marfă, care a ajuns la aproximativ 3.000 de camioane pe zi, față de 2.000 în urmă cu o lună.

Una dintre măsurile convenite de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România vizează extinderea capacității de control la postul Giurgiulești–Galați. Aici urmează să fie operaționalizate două piste suplimentare. Acestea vor permite procesarea unui număr mai mare de camioane și o gestionare mai eficientă a fluxurilor de transport.

O altă măsură se referă la punctul de trecere Leușeni–Albița. Camioanele care circulă fără încărcătură vor fi direcționate pe o bandă distinctă, separată de fluxul transporturilor cu marfă. Serviciul Vamal explică faptul că formalitățile de control pentru camioanele goale necesită, de regulă, mai puțin timp. Separarea acestora de celelalte mijloace de transport ar urma să permită verificarea lor mai rapidă și să evite suprapunerea fluxurilor de circulație.

Potrivit autorităților, această organizare va contribui și la folosirea mai eficientă a infrastructurii și a personalului disponibil pentru controlul transporturilor de marfă.

Autoritățile au convenit și suplimentarea personalului implicat în activitățile de control. Numărul angajaților va fi ajustat în funcție de necesitățile operaționale și de intensitatea traficului.

Serviciul Vamal precizează că suplimentarea personalului este necesară pentru aplicarea coordonată a măsurilor și menținerea unui ritm mai rapid de procesare a camioanelor. Decizia urmează să fie aplicată în funcție de situația din teren.

„Planul comun mai prevede intensificarea schimbului operativ de informații între instituțiile celor două state. Autoritățile vor menține o coordonare permanentă, astfel încât activitatea punctelor de trecere să poată fi adaptată în timp real la numărul de camioane și la evoluția fluxurilor de transport”, se menționează în comunicat.

Aceste măsuri fac parte din eforturile comune ale autorităților vamale și de frontieră din Republica Moldova și România pentru îmbunătățirea cooperării transfrontaliere și folosirea capacităților existente. Obiectivul declarat este ca transporturile de mărfuri să circule mai rapid și cu timpi de așteptare mai previzibili.

O rută suplimentară pentru transportul cerealelor către România este disponibilă din 3 noiembrie 2026. În urma înțelegerilor dintre autoritățile celor două state, cerealele care ies din Republica Moldova pot fi transportate și prin postul vamal de frontieră Costești–Stânca.

Noua opțiune diversifică rutele utilizate de transportatori și poate reduce presiunea asupra punctelor vamale cu trafic intens. Autoritățile vor urmări modul în care este utilizată această rută și evoluția fluxurilor de transport.

Serviciul Vamal anunță că măsurile operaționale vor fi monitorizate în continuare, iar autoritățile din cele două țări vor putea interveni și ajusta modul de organizare a controalelor în funcție de situația din teren.

Noile măsuri vin pe fondul creșterii semnificative a traficului de mărfuri la frontiera dintre Republica Moldova și România. În prezent, prin punctele de trecere circulă aproximativ 3.000 de camioane pe zi, în ambele sensuri. Cu o lună în urmă, numărul acestora era de circa 2.000.

Creșterea traficului a dus la aglomerări și la majorarea timpilor de așteptare. Una dintre cele mai solicitate zone este punctul de trecere Leușeni–Albița, unde cozile se formează în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit Serviciului Vamal, intensificarea circulației este determinată de creșterea exporturilor de cereale și de tranzitul mărfurilor din Ucraina. Schimbarea rutelor comerciale din regiune, după declanșarea războiului, a contribuit la sporirea numărului de transporturi care ajung la frontiera moldo-română.

Bombardamentele rusești asupra infrastructurii ucrainene au determinat mai mulți operatori economici să redirecționeze mărfurile prin teritoriul Republicii Moldova, în direcția piețelor Uniunii Europene. Astfel, infrastructura vamală moldovenească a ajuns să preia un volum mai mare de transporturi.