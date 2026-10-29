Republica Moldova. Traficul de camioane la frontiera dintre Republica Moldova și România a crescut considerabil în ultima lună. În prezent, vămile procesează aproximativ 3.000 de camioane pe zi, în ambele sensuri, față de circa 2.000 în urmă cu o lună. Creșterea numărului de transporturi provoacă aglomerație și timpi mai mari de așteptare. Una dintre cele mai aglomerate zone este punctul de trecere Leușeni–Albița, unde cozile se formează pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit Serviciului Vamal, intensificarea traficului este determinată de creșterea exporturilor de cereale și de tranzitul mărfurilor din Ucraina. Autoritățile încearcă să fluidizeze circulația, însă numărul mare de camioane continuă să pună presiune pe punctele de trecere a frontierei.

Serviciul Vamal explică faptul că traficul a crescut și pe fondul schimbării rutelor comerciale utilizate de transportatorii din Republica Moldova și Ucraina după declanșarea războiului.

Bombardamentele asupra infrastructurii ucrainene au determinat mai mulți operatori economici să transporte mărfurile prin teritoriul Republicii Moldova, în direcția pieței Uniunii Europene. Acest lucru a dus la creșterea presiunii asupra infrastructurii vamale și la formarea cozilor în anumite puncte de trecere.

Potrivit datelor prezentate de instituție, numărul camioanelor procesate zilnic a ajuns la aproximativ 3.000, față de circa 2.000 în urmă cu o lună. Creșterea este de aproximativ 50%.

Pentru a face față fluxului de transporturi, autoritățile vamale din Republica Moldova și România au suplimentat personalul și au intensificat cooperarea. Măsurile urmăresc accelerarea controalelor și procesarea unui număr cât mai mare de camioane.

O atenție specială este acordată transporturilor de produse perisabile. Acestea beneficiază de procesare prioritară, prin benzile separate destinate operatorilor economici autorizați.

Cu toate acestea, măsurile adoptate nu au eliminat complet aglomerația. Numărul mare de vehicule continuă să genereze timpi de așteptare mai mari la frontieră.

„Reducerea timpilor de așteptare rămâne o prioritate, iar funcționarii vamali lucrează continuu, în coordonare cu autoritățile partenere, pentru a asigura procesarea unui număr cât mai mare de camioane, cu respectarea procedurilor de control”, se arată în comunicatul Serviciului Vamal.

Potrivit Poliției de Frontieră, traficul la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița se înregistrează pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Autoritățile de control susțin că întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru a evita aglomerația de la Leușeni–Albița, călătorilor li se recomandă să ia în calcul alte puncte de trecere. Poliția de Frontieră indică drept alternative punctele Leova și Cahul.