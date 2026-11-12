Republica Moldova. Doi administratori de insolvenţă, învinuiţi într-un dosar de escrocherie şi spălare de bani, au scăpat de arest preventiv pentru că, pe lângă autorizaţia de administrator, mai deţin şi licenţă de avocat.

Este vorba despre soţii Tatiana şi Nicolae Bostan, învinuiţi în cauza penală în care 198 de famili, care au investit în construcţia unui bloc de locuit, au rămas fără locuinţă şi fără economiile de o viaţă.

Curtea de Apel Centru a nenţinut joi, 12 noiembrie, decizia instanţei de fond, care a refuzat, la solicitarea procurorilor, să elibereze mandate de arestare pe numele lui Nicolae şi Tatiana Bostan.

În timp ce în privinţa celor doi agenţi economici, învinuiţi în dosarul respectiv, au fost eliberate mandate de arestare pe un termen de 30 de zile, în privinţa cuplului Bostan nu a fost aplicată nicio interdicţie.

Magistraţii au făcut referinţă la o prevedere din articolul 52 al Legii cu privire la avocatură, potrivit căreea avocatul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunii flagrante.

Această prevedere, ddin 14 iunie 2021, a fost întrodusă în scopul respectării şi protejării libertăţii în exercitarea profesiei de avocat.

Menţionăm că judecătorii de instrucţie nu au luat în calcul prevederile articolului 52 şi atunci când au eliberat mandat pentru percheziţie la biroul şi domiciliul soţilor Bostan.

Instanţa de apel nu a menţinut argumentele procurorilor că prevederea din Legea cu privire la avocatură nu putea fi aplicată în cazul administratorilor Bostan. Deoarece aceştia au fost reţinuţi nu pentru activitatea lor în calitate de avocaţi, dar pentru ilegalităţile comise în cadrul unui dosar de insolvenţă.

Totuşi, Curtea de Apel a dat curs demersului acuzatorilor care au solicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 52 din Legea cu privire la avocatură.

Principalul argument al acuzatorilor este că toţi trebuie să fie egali în faţa legii.

Anterior, Parlamentul a încercat să anuleze unele din prevederile articolului 52, care asigură imunitatea avocaţilor. Fapt care i-a mobilizat pe apărătorii moldoveni, în ianuarie 2025, la o grevă generală.

Consiliul Uniunii Avocaţilor a propus Parlamentului completarea proiectului primit de la Comisia Juridică a Parlamentului cu textul: „Percheziția la sediile profesionale ale avocatului în alte cazuri decât infracțiunile flagrante se face cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților”.

Autorităţile au făcut un pas înapoi după ce avocatura s-a aflat două zile în grevă japoneză şi a ameninţat cu greva generală.

Greva apărătorilor a blocat atunci întregul sistem de justiţie. Avocaţii au solicitat amânarea tuturor şedinţelor de judecată, inclusiv a celor ce ţin de eliberarea mandatelor de arestare. La fel, ei nu au participat nici la acţiunile de urmărire penală, cum ar fi percheziţiile şi audierea bănuiţilor.

Norma legislativă nu prevede expres cum se procedează în cazul dacă persoana care deţine licenţă de avocat a comis o infracţiune care nu are nimic comun cu activotatea de apărător.