Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a vorbit vineri despre implicațiile deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și despre pericolele pe care tehnologiile digitale și inteligența artificială le pot reprezenta pentru procesele democratice.

Într-un discurs susținut la Palatul Parlamentului, cu ocazia unei reuniuni internaționale dedicate relației dintre societatea informațională și democrația constituțională, șefa CCR a arătat că hotărârea instanței din România a atras atenția la nivel internațional asupra vulnerabilităților generate de noile tehnologii.

Simina Tănăsescu a explicat că rolul unei Constituții este să protejeze valorile fundamentale ale societății și să stabilească limitele exercitării puterii politice.

„O Constituţie este construită pe valorile care unesc societatea, şi pe care le statorniceşte. Jurisdicţiile constituţionale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spaţiului democraţiei constituţionale. Acest lucru trebuie să se întâmple şi în timpuri liniştite, şi în vremuri tulburi”, a declarat președinta CCR.

În intervenția sa, șefa Curții Constituționale a făcut referire la mai multe situații în care instanțe constituționale din Europa au intervenit asupra proceselor electorale.

Aceasta a amintit cazul Austriei, unde Curtea Constituțională a dispus organizarea din nou a turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2016, dar și decizia instanței din Bulgaria, care a invalidat parțial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024.

În ceea ce privește România, Simina Tănăsescu a readus în atenție hotărârea din decembrie 2024, prin care CCR a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui și a dispus reluarea acestuia.

„În decembrie 2024, Curtea Constituţională a României a invalidat întregul proces electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României, cu consecinţa reluării sale în integralitate. În martie 2025, Curtea Constituţională a Republicii Bulgaria a invalidat parţial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024. Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curţii Constituţionale a României a atras atenţia lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale (AI), componente ale societăţii informaţionale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice”, a mai afirmat preşedintele Curţii Constituţionale.

Simina Tănăsescu a vorbit și despre transformările aduse de societatea informațională, în care accesul la date și utilizarea tehnologiei au devenit tot mai importante în viața de zi cu zi.

Potrivit acesteia, dezvoltarea tehnologică poate contribui la îmbunătățirea democrației printr-un acces mai larg la informații și prin creșterea transparenței. Totuși, există și riscuri legate de modul în care atenția oamenilor este folosită și valorificată.

„Aceasta ar trebui să conducă la un salt calitativ al democraţiei, prin intermediul accesului la informaţie şi al unei transparenţe sporite, către o societate a cunoaşterii. Cu toate acestea, trebuie să admitem că în societatea informaţională putem întâlni, uneori, şi o mercantilizare a atenţiei umane”, a mai declarat președintele CCR.

Șefa instituției a explicat și rolul Constituției în limitarea concentrării puterii politice.

„esenţa democraţiei constituţionale este încadrarea şi limitarea puterii politice prin Constituţie”: „Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituţionalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorităţi”.

Declarațiile au fost făcute în timpul Reuniunii de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”, organizată de Curtea Constituțională a României la Palatul Parlamentului.

Evenimentul face parte din programul președinției Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCF), funcție pe care România o exercită pentru un mandat de trei ani, în perioada 2025-2028.

La reuniune participă reprezentanți ai jurisdicțiilor constituționale din nouă țări, alături de delegația României. România este a treia jurisdicție europeană care deține președinția organizației, după Franța și Elveția.