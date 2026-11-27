Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că nu intenționează să facă o carieră îndelungată în politică. Acesta și-a stabilit deja un termen până la care vrea să conducă Guvernul: octombrie 2029. După această dată, premierul spune că vrea să revină la activitatea din mediul de afaceri și la „viața normală”.

Tofan afirmă că următorii ani vor fi printre cei mai dificili pentru administrația publică. Procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune nu doar modificări legislative, ci și o amplă reorganizare a sistemelor statului. Instituțiile trebuie să dezvolte platforme informatice, să creeze registre și să-și conecteze bazele de date.

Șeful Executivului recunoaște că solicită mult de la echipa sa și că pune presiune asupra funcționarilor. Consideră însă că ritmul de lucru trebuie menținut, pentru ca Republica Moldova să nu piardă timp în procesul de integrare europeană.

„E un volum foarte mare de muncă. Nu suntem doar la adoptat legi, trebuie să construim sisteme IT, registre, trebuie să ne sincronizăm bazele de date. E un munte de lucru. Sunt o persoană care cer mult de la oamenii cu care lucrez, pun pe presiune, o să fie câțiva ani grei cu presiune mare pe aparatul de stat, dar nu trebuie să ne împiedicăm acum”, a declarat Vasile Tofan în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

Premierul își leagă planurile personale de calendarul european al Republicii Moldova. Autoritățile și-au propus să finalizeze negocierile de aderare în 2028 și să semneze tratatul până la sfârșitul aceluiași an.

Tofan spune că acel moment ar marca îndeplinirea unei misiuni importante pentru generația actuală. După atingerea acestui obiectiv, consideră că ar putea veni și timpul pentru odihnă.

„După 2028 când finalizăm negocierile, sfârșitul anului când semnăm, sperăm, tratatul. Cred că o să răsuflăm cu toții ușurați și, uite, ne-am făcut misiunea generației noastre ca să aducem țara în UE. După asta se poate de mers și la odihnă. Cel puțin eu asta intenționez să fac”, a spus premierul.

Mai mult, șeful Guvernului a precizat că nu se vede în politică pentru tot restul vieții și a indicat inclusiv luna în care intenționează să se retragă.

„Nu planific să stau toată viața în politică. În octombrie 2029, eu revin la viața normală”, a afirmat Tofan.

Premierul nu a explicat de ce a ales octombrie 2029 ca termen pentru plecarea din funcție. Nu a precizat nici dacă această dată este legată de durata mandatului său sau de alte planuri politice.

Vasile Tofan nu a lăsat neclar nici domeniul în care ar vrea să activeze după retragerea din politică. Acesta intenționează să revină în business, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei.

Premierul a făcut chiar o comparație între cele două domenii, afirmând că activitatea în sectorul privat este mult mai puțin solicitantă decât cea din administrația publică.

„Businessul, în comparație cu statul, e o odihnă”, a declarat acesta.

De altfel, revenirea în mediul privat ar însemna pentru Tofan întoarcerea la un domeniu în care are experiență atât în Republica Moldova, cât și pe piețele internaționale.

La începutul mandatului de premier, Tofan anunțase că obiectivul Guvernului este ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Până în 2030, țara ar urma să fie pregătită pentru statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

„Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului 2028, Republica Moldova să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fim pregătiți pentru statutul de țară membră a Uniunii Europene”, declara premierul în primele zile după preluarea mandatului.

Vasile Tofan are 44 de ani și a venit la conducerea Guvernului din sectorul privat. Este absolvent al Universității Erasmus și al Harvard Business School. În cariera sa a lucrat pentru companii și fonduri de investiții din Europa și Statele Unite.

În 2012, s-a alăturat Horizon Capital, unde a devenit partener senior și membru al Comitetului de investiții. În Republica Moldova, a coordonat investițiile fondului în Purcari Wineries, Glass Container Company și maib.

Din 2018, este membru al Consiliului de Supraveghere al maib. De asemenea, face parte din structurile de conducere ale Camerei de Comerț Americane din Moldova și ale Fundației Startup Moldova.