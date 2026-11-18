Republica Moldova riscă să se confrunte cu incidente grave din cauza dronelor rusești care pătrund tot mai des în spațiul său aerian. Premierul Vasile Tofan avertizează că astfel de incidente s-ar putea solda, mai devreme sau mai târziu, cu tragedii. În acest context, șeful Executivului cere accelerarea adoptării legii privind industria de apărare. Documentul ar urma să permită dezvoltarea producției locale de echipamente militare.

Declarațiile au fost făcute pe 18 noiembrie, la începutul ședinței Guvernului. Mesajul premierului vine după ce, cu o zi înainte, șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele dintre acestea au survolat inclusiv municipiul Chișinău.

Șeful Guvernului a atras atenția că pătrunderea aparatelor de zbor în spațiul aerian național nu mai reprezintă un incident izolat. Frecvența acestor situații și apropierea dronelor de zonele populate sporesc riscurile pentru cetățeni.

Premierul a vorbit și despre efectele asupra traficului aerian. Atunci când sunt detectate drone, autoritățile pot fi nevoite să închidă spațiul aerian, iar aeronavele civile nu mai pot ateriza în condiții normale.

„Deci, evident că se creează foarte multă anxietate și îngrijorare când ele ajung deja să zboare deasupra Chișinăului și trebuie să blocăm spațiul aerian, avioanele nu pot ateriza. Trebuie să fim realiști că, mai devreme sau mai târziu, am putea avea inclusiv tragedii și statul nostru trebuie să pregătească de aceasta”, a declarat Vasile Tofan.

În fața acestor amenințări, premierul consideră că Republica Moldova trebuie să își consolideze capacitățile proprii de apărare. Una dintre soluțiile propuse este dezvoltarea unei industrii naționale care să poată produce echipamente necesare securității țării. În acest sens, Vasile Tofan a cerut urgentarea adoptării proiectului de lege privind industria de apărare. Obiectivul este ca noul cadru legislativ să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Premierul susține că producția locală ar reduce dependența de echipamentele cumpărate din străinătate. În același timp, ar contribui la dezvoltarea economiei și la consolidarea capacităților de apărare.

„E foarte important ca acest proiect să fie adoptat cât de curând, ca începând cu 1 ianuarie legea să fie în vigoare și noi să putem inclusiv investi în apărarea noastră. Deci, nu să cumpărăm echipamente străine, noi trebuie să le producem aici și să dezvoltăm economia noastră și să ne apărăm în același timp”, a subliniat premierul.

Fragmentele unei drone de tip „Gerbera 2” au fost descoperite într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că specialiștii au identificat locul în care aparatul de zbor a lovit solul și a explodat. Impactul s-a produs în apropierea unui copac. Fragmentele au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri. Motorul dronei a fost găsit la circa zece metri de crater.

Potrivit Ministerului Apărării, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, între orele 15:45 și 18:10, șapte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci dintre acestea au căzut în apropierea mai multor localități. Este vorba despre Cheltuitori, din comuna Tohatin, Pohorniceni și Pohrebeni, din raionul Orhei, Cuhureștii de Jos, din raionul Florești, și Băxani, din raionul Soroca.

Autoritățile au semnalat și un posibil al șaselea impact în raionul Ocnița. Un alt aparat de zbor a dispărut de pe radare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Una dintre drone, de tip Shahed, a fost observată deplasându-se dinspre sud către sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Incidentul a ridicat nivelul de alertă, iar la ora 16:27 autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova.