Republica Moldova. O dronă de tip „Gerbera 2” s-a prăbușit și a explodat într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița. Aparatul de zbor a lăsat în urmă fragmente împrăștiate pe o distanță de aproximativ 25 de metri. Polițiștii au identificat locul impactului și urmele exploziei, produse la sol, lângă un copac. Descoperirea vine după ce, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, șapte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Mai multe aparate au căzut pe teritoriul țării, iar unul a dispărut de pe radare.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat pe 18 noiembrie că specialiștii Secției tehnico-explozive au stabilit tipul aparatului de zbor după examinarea primelor fragmente recuperate.

„În urma examinării fragmentelor aparatului de zbor depistate într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției au stabilit că acesta este de tipul „Gerbera 2”. La fața locului a fost identificat locul impactului și al producerii exploziei, la sol, în apropierea unui copac”, a comunicat IGP.

Fragmentele dronei au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri. Motorul aparatului a fost găsit la circa zece metri de craterul format în urma exploziei. Polițiștii continuă cercetările pentru a examina toate componentele recuperate și pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

„Specialiștii continuă examinarea fragmentelor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a precizat Inspectoratul General al Poliției.

Incidentul de la Naslavcea face parte dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian înregistrate pe 17 noiembrie. În intervalul 15:45–18:10, autoritățile au detectat șapte drone care au pătruns neautorizat pe teritoriul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării, cinci dintre acestea au căzut în apropierea mai multor localități. Este vorba despre Cheltuitori, din comuna Tohatin, Pohorniceni și Pohrebeni, din raionul Orhei, Cuhureștii de Jos, din raionul Florești, și Băxani, din raionul Soroca.

Un posibil al șaselea impact a fost semnalat în raionul Ocnița, în zona în care au fost descoperite fragmentele dronei de tip „Gerbera 2”. Un alt aparat de zbor a dispărut de pe radare în apropierea orașului Leova, deplasându-se în direcția frontierei de stat. Una dintre drone, identificată ca fiind de tip Shahed, a fost observată deplasându-se dinspre sud către sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

În contextul acestor incidente, la ora 16:27, autoritățile au decis închiderea temporară a întregului spațiu aerian al Republicii Moldova.

Incidentele au afectat și activitatea la frontieră. Șase puncte de trecere au fost închise temporar din motive de securitate.

Potrivit Poliției de Frontieră, restricțiile au vizat punctele Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna.

Măsura a fost luată pentru protejarea angajaților și a cetățenilor, în condițiile în care mai multe aparate de zbor fără pilot au fost detectate în apropierea zonei de frontieră.

Autoritățile au dispus măsuri suplimentare de securitate și prevenire a eventualelor riscuri. Ulterior, cele șase puncte de trecere și-au reluat activitatea.

Închiderea spațiului aerian a afectat și traficul aerian civil. Printre aeronavele vizate s-a numărat un avion care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, aeronava a fost redirecționată către o zonă considerată sigură, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu România.

Avionul a efectuat o procedură de așteptare timp de aproximativ 30 de minute, la o altitudine de peste 3.000 de metri. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au explicat că această înălțime era considerată sigură în condițiile incidentului. Dronele detectate în spațiul aerian al Republicii Moldova zburau la altitudini de până la 1.000 de metri.

După evaluarea riscurilor, autoritățile au permis reluarea parțială a traficului aerian civil.

Președinta Maia Sandu a condamnat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova. Șefa statului a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși cetățenii și a recunoscut că țara nu dispune încă de toate capacitățile necesare pentru a se apăra împotriva unor asemenea amenințări. Maia Sandu a acuzat Moscova că ignoră neutralitatea și suveranitatea Republicii Moldova.

Potrivit președintei, survolarea teritoriului național de către aparate de zbor implicate în războiul din Ucraina nu reprezintă doar o încălcare a spațiului aerian, ci și un pericol direct pentru siguranța oamenilor.