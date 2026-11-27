Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, la Bruxelles, refuzul unor persoane publice de a participa la recepția organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României, afirmând că invitația nu presupune o obligație. Șeful statului a descris evenimentul drept un moment solemn și a spus că decizia de a participa le aparține celor invitați.

Declarația vine după ce mai multe persoane au anunțat public că nu vor lua parte la recepția din 1 Decembrie, invocând nemulțumiri față de actualul președinte. Controversa a alimentat discuțiile despre semnificația evenimentului oficial, relația dintre invitați și instituția prezidențială, precum și despre motivele care stau la baza refuzurilor.

Nicușor Dan a răspuns întrebărilor privind boicotul recepției de la Cotroceni într-o conferință de presă susținută la Bruxelles. Președintele a transmis că invitația este adresată unor persoane pe care el și echipa sa le-au considerat potrivite pentru a participa la eveniment, însă fiecare decide dacă o onorează.

„Cine vrea vine, cine nu vrea nu vine, că există o demnitate, o solemnitate a acestui moment, nu cred că trebuie să-l trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo, dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a declarat Nicușor Dan.

Recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale este un eveniment oficial, iar participarea invitaților nu este obligatorie. Președintele a evitat să dezvolte subiectul, limitându-se la a sublinia caracterul solemn al momentului.

Unul dintre cei care au anunțat public că nu vor participa la recepția de 1 Decembrie este Andrei Roșu, fost solist al trupei Gaz pe Foc. Acesta a explicat că decizia sa nu reprezintă o contestare a instituției prezidențiale, ci este legată de nemulțumirea față de actualul șef al statului.

Andrei Roșu a afirmat că Nicușor Dan nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-a acordat votul, motiv pentru care a ales să refuze invitația.

În ultimele zile, mai multe persoane publice au făcut anunțuri similare, iar deciziile lor au generat reacții și dezbateri în mediul online. Refuzurile sunt motivate, în principal, de dezamăgirea față de acțiunile președintelui sau de distanțarea față de direcția politică pe care acesta o urmează.

Refuzurile au generat și opinii diferite privind semnificația participării la un eveniment organizat de instituția prezidențială. O parte dintre cei care critică președintele consideră că neparticiparea este o formă de exprimare a dezacordului, în timp ce alte voci susțin că Ziua Națională și simbolurile statului ar trebui separate de nemulțumirile față de persoana care ocupă temporar funcția prezidențială.

Discuția a depășit astfel tema unei simple recepții oficiale, devenind și un prilej de dezbatere despre relația dintre președinte, instituția prezidențială și cei care l-au susținut electoral.

Recepția de la Palatul Cotroceni este programată cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.