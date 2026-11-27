26 de țestoase Vallarta, o specie aflată în pericol critic de dispariție, au fost descoperite de autoritățile olandeze în bagajul unui pasager pe aeroportul Schiphol, din Amsterdam, potrivit Reuters. Animalele, aduse din Mexic și destinate transportului către Hong Kong, erau ascunse în condiții improprii, iar bărbatul care le transporta a fost arestat.

Potrivit Autorității Olandeze pentru Siguranța Alimentară și a Produselor de Consum (NVWA), reptilele au fost găsite săptămâna trecută, în timpul verificărilor efectuate pe aeroport. Descoperirea atrage atenția asupra traficului ilegal de animale sălbatice, în condițiile în care populația acestei specii este extrem de redusă.

Animalele fuseseră înfășurate în bandă adezivă, astfel încât să nu se poată mișca. Cele mai multe dintre ele erau înghesuite într-o cutie, alături de o mașinuță de jucărie, în timp ce câteva exemplare fuseseră ascunse într-o șosetă sigilată.

În ciuda condițiilor în care au fost transportate, toate cele 26 de țestoase au supraviețuit. Autoritățile olandeze le-au preluat și le-au transferat într-un centru specializat pentru îngrijirea și salvarea animalelor.

Pasagerul a fost arestat, iar ancheta autorităților este în desfășurare. Deocamdată, nu au fost făcute publice toate detaliile privind traseul transportului sau eventualele persoane implicate în comercializarea reptilelor.

Țestoasa Vallarta este una dintre cele mai mici specii de țestoase din lume și trăiește în Mexic. Specia este considerată extrem de rară, iar estimările citate de organizațiile de protecție a animalelor indică faptul că aproximativ 300 de exemplare ar mai exista în sălbăticie.

Numărul redus de indivizi face ca fiecare exemplar să fie important pentru conservarea populației. Capturarea și comercializarea animalelor sălbatice pot afecta suplimentar speciile deja amenințate, mai ales atunci când acestea au populații restrânse și habitate limitate.

Potrivit organizației americane Center for Biological Diversity, exemplarele din această specie pot ajunge să fie comercializate cu până la 30.000 de dolari fiecare pe piața ilegală. Valoarea ridicată este un factor care poate alimenta interesul comercianților pentru capturarea și transportul unor animale rare.

Luna trecută, organizația a solicitat autorităților mexicane să intensifice măsurile de protejare a țestoaselor Vallarta, în contextul vulnerabilității populației.

Descoperirea de pe aeroportul Schiphol evidențiază dificultățile cu care se confruntă autoritățile în identificarea transporturilor ilegale de animale sălbatice. Reptilele de dimensiuni mici pot fi ascunse în bagaje sau în recipiente care nu atrag imediat atenția, iar transportul în astfel de condiții le poate pune viața în pericol.

Cele 26 de țestoase urmează să fie îngrijite într-un centru specializat, în timp ce autoritățile continuă investigația privind transportul acestora.