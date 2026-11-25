Circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost întreruptă miercuri, 25 noiembrie, după ce structura unui refugiu STB s-a prăbușit peste un tramvai Imperio, în stația Liniei de pe Strada Valea Cascadelor din București. Incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, iar Societatea de Transport București a introdus autobuze navetă pentru preluarea călătorilor.

Societatea de Transport București (STB) a anunțat, prin intermediul contului oficial de pe platforma X, că blocarea circulației tramvaielor pe sensul către Depoul Militari a fost determinată de o problemă tehnică.

Imaginile publicate de martorii incidentului arată structura refugiului căzută peste tramvaiul Imperio, geamuri sparte și cioburi împrăștiate pe carosabil.

Pe durata întreruperii circulației tramvaielor, compania de transport a înființat linia navetă 625, care a asigurat legătura între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

Potrivit informațiilor comunicate de STB, tramvaiele liniei 25 și-au reluat circulația în jurul orei 12:15, la aproximativ 45 de minute de la producerea incidentului.

Călătorii care utilizează linia 25 s-au confruntat miercuri dimineață cu o altă întrerupere a circulației, înaintea incidentului de pe Strada Valea Cascadelor.

În jurul orei 09:42, o problemă tehnică a blocat tramvaiele în stația Valea Oltului, situată pe Bulevardul Timișoara, pe direcția către Depoul Militari, potrivit publicației B365.

STB a recurs și în acel moment la introducerea liniei navetă 625. Circulația tramvaielor a fost reluată la ora 10:35.