Accident cu opt persoane implicate pe Valea Oltului. Două femei au murit

Două femei și-au pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, 30 octombrie 2026, pe DN7 – Valea Oltului, în zona localității Lazaret, județul Sibiu. În eveniment au fost implicate opt persoane, iar ISU Sibiu a activat Planul Roșu de intervenție. Un tânăr de 21 de ani a fost transportat la spital, în timp ce alte cinci persoane au refuzat îngrijirile medicale la o unitate sanitară.

Două femei au murit, iar un tânăr a fost rănit într-un accident produs în jurul orei 01:00, pe DN7 – Valea Oltului, în apropierea localității Lazaret, din județul Sibiu. În urma apelului la 112, autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție și au activat Planul Roșu, având în vedere numărul persoanelor implicate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu și Poliția Sibiu, opt persoane au fost implicate în accident.

La locul evenimentului au intervenit două echipaje SMURD, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și un echipaj de stingere.

În sprijinul salvatorilor sibieni au fost trimise și echipaje din județul Vâlcea, respectiv o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

La sosirea echipajelor medicale, două dintre victime au fost găsite în stare de inconștiență, ambele aflându-se în stop cardio-respirator. Una dintre femei era încarcerată.

Salvatorii au început manevrele de resuscitare, însă niciuna dintre victime nu a răspuns intervenției. Medicul prezent la fața locului a declarat decesul celor două femei.

Un tânăr de 21 de ani, care a suferit multiple contuzii, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu. Acesta era conștient în momentul preluării de către personalul medical.

Celelalte cinci persoane implicate în accident au reușit să iasă singure din autoturisme și au refuzat transportul la spital.

După evaluarea victimelor și acordarea asistenței medicale, autoritățile au dezactivat Planul Roșu de intervenție, la ora 01:30.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier de pe DN7, în apropierea localității Lazaret.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor efectuate de anchetatori.