Polițiștii din județul Argeș au demarat o anchetă penală de amploare în urma unor informații apărute în spațiul public, care vizează comportamentul unui cadru didactic de la Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești. Bărbatul este suspectat că ar fi promovat ideologii extremiste, legionare și naziste, chiar în timpul orelor de curs la disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul”.

Cazul a intrat în atenția oamenilor legii după ce în presă au fost semnalate derapajele repetate ale dascălului. Cercetările sunt coordonate de procurori, iar încadrarea juridică vizează infracțiuni grave prevăzute de legislația privind combaterea extremismului și a negării Holocaustului.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti-Biroul de Investigaţii Criminale desfăşoară cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi de promovare, în public, de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe şi negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia.

Din cercetări a reieşit că un bărbat, având calitatea de cadru didactic în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, în cadrul activităţii didactice, ar fi manifestat comportamente şi ar fi făcut afirmaţii care vizează promovarea ideologiei legionare şi naziste, manifestări antisemite şi atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului", informează, joi seară, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit reprezentanților poliției argeșene, investigațiile sunt în plină desfășurare sub coordonarea unității de parchet competente, scopul fiind stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun în acest dosar.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, cadrul didactic aflat în centrul acestui scandal este Constantin Marius. Acesta activează ca profesor suplinitor în cadrul prestigioasei unități de învățământ din Pitești, Colegiul Național „Zinca Golescu”, unde le predă elevilor de clasa a XI-a materia obligatorie „Istoria evreilor. Holocaustul”.

Autosesizarea autorităților a venit la scurt timp după o investigație publicată de Edupedu.ro. Conform informațiilor apărute, problemele nu sunt izolate, ci ar fi început încă din debutul anului școlar 2026-2027.

Mai mulți liceeni ar fi semnalat faptul că dascălul folosește un discurs cu tentă xenofobă și antisemită la catedră, iar atitudinea acestuia s-ar fi radicalizat pe parcursul semestrului. Plângerile vizează în mod direct presupuse declarații prin care profesorul ar fi elogiat mișcarea legionară și doctrina nazistă în fața adolescenților, deturnând astfel complet scopul educativ al disciplinei predate.