Gabriel Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, joi seară, după ce ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Inițial, fostul fotbalist fusese sancționat cu o amendă de 2.000 de lei și lăsat să plece. Situația s-a schimbat însă după ce cei doi bărbați au decis să depună plângeri penale.

În seara de 19 noiembrie, Tamaș a fost adus la Secția 27 de Poliție, în baza unui mandat de aducere. După audiere și administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Măsura a fost luată în urma plângerilor formulate de cei doi bărbați implicați în altercație.

„În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, arată Poliția Capitalei.

Tamaș a ajuns la Secția 27 de Poliție, de pe Bd. Regina Elisabeta, cu cătușe la mâini și gluga trasă pe cap și a fost escortat de patru polițiști.

Fostul fundaș al echipei naționale Gabi Tamaș, în vârstă de 43 de ani, a ajuns în cătușe la secția de poliție miercuri dimineață, în jurul orei 3:30, în urma unui conflict violent izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit informațiilor oficiale, fostul fotbalist a fost implicat într-o altercație cu doi bărbați, iar la sosirea oamenilor legii a avut o atitudine recalcitrantă, conform gsp.ro.

„La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

Polițiștii au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment și, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală.

Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale.

Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital.

Ulterior, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 Republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Municipiului București.

De-a lungul timpului, încă din perioada în care evolua pe teren, numele lui Gabi Tamaș a apărut frecvent în relatarea unor incidente în afara gazonului.

În anul 2009, pe vremea când juca la Dinamo, Tamaș a fost retrogradat la echipa a doua după ce a consumat băuturi alcoolice și a provocat un scandal în cantonamentul organizat de formația bucureșteană în Antalya.

Doi ani mai târziu, fostul stoper a ratat deplasarea naționalei în America de Sud din cauza unei nopți de băutură care s-a prelungit până dimineața. La acel moment, selecționerul Victor Pițurcă a avertizat că o nouă abatere de acest fel ar fi dus la excluderea sa definitivă din lotul reprezentativei.

Unul dintre cele mai mediatizate și controversate momente din cariera sa s-a petrecut în vara anului 2013, înaintea unui meci amical al României cu Trinidad și Tobago. După o seară petrecută în Centrul Vechi al Bucureștiului, Gabriel Tamaș s-a deplasat la blocul unei cunoștințe din zona Pieței Victoriei.

Întrucât ușa nu i-a fost deschisă, fostul fundaș a lovit cu piciorul geamul de termopan al ușii de la intrare și a intrat în scara blocului. Ulterior, a urcat la etaj, unde a avut schimburi de replici aprinse cu mai mulți vecini treziți de gălăgie, iar în cele din urmă a adormit, copleșit de oboseală, pe preșul de la ușa unui apartament.

Vecinii au sunat la Poliție, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere s-au răspândit rapid în mediul online. Ulterior au ieșit la iveală și filmări din sediul Poliției, în care Tamaș apărea încătușat și agitat.