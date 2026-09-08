România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de elevi alocați unui cadru didactic în învățământul primar. În 2024, țara noastră a raportat o medie de 18,2 elevi pentru fiecare profesor, potrivit datelor publicate de Eurostat. La nivel european, media a fost de 13,3 elevi la un cadru didactic. Comparativ cu anul 2014, raportul a scăzut de la 14,2 elevi pentru fiecare profesor.

Datele Eurostat arată că România are cel mai ridicat raport elevi-cadre didactice din Uniunea Europeană. Pe următoarele poziții se află Cehia și Franța, cu câte 17,9 elevi la un cadru didactic, urmate de Țările de Jos, cu 16,3, și Germania, cu 15,2.

„În 2024, Grecia şi Luxemburg au înregistrat cele mai scăzute rapoarte elevi-cadre didactice în învăţământul primar, cu 7,4, respectiv 8,2 elevi la un cadru didactic. Acestea au fost singurele ţări din UE care au raportat valori sub 10. La celălalt capăt al clasamentului, Germania (15,2 elevi la un cadru didactic), Ţările de Jos (16,3), Cehia şi Franţa (ambele cu 17,9) şi România (18,2) au raportat valori peste 15”, potrivit datelor Eurostat.

Diferențele dintre state sunt considerabile. În Grecia, un profesor din învățământul primar are, în medie, 7,4 elevi, în timp ce în România raportul ajunge la 18,2.

În 2024, în Uniunea Europeană erau 23,2 milioane de elevi înscriși în învățământul primar. Numărul acestora a scăzut cu 0,2% față de anul anterior.

Față de 2014, situația este diferită, numărul elevilor fiind cu 2,9% mai mare.

Raportul dintre numărul elevilor și cel al cadrelor didactice a urmat însă o tendință descendentă în cea mai mare parte a statelor membre.

Bulgaria a înregistrat cea mai mare scădere

În 23 de țări din Uniunea Europeană, raportul dintre elevi și cadre didactice a scăzut între 2014 și 2024. Cea mai importantă reducere a fost înregistrată în Bulgaria, unde indicatorul a coborât de la 17,8 la 10,4 elevi pentru fiecare cadru didactic.

Slovenia a avut, de asemenea, o scădere semnificativă, de la 15,9 la 10,8 copii.

Austria a păstrat același raport pe parcursul perioadei analizate, cu 12 elevi pentru fiecare cadru didactic.

Nu toate statele membre au urmat tendința de scădere. În țările în care raportul elevi-cadre didactice a crescut, cea mai mare majorare a fost consemnată în Lituania.

Acolo, indicatorul a urcat de la 10,2 copii pentru fiecare profesor în 2014 la 13,7 în 2024.