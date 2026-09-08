Republica Moldova introduce noi reguli de evaluare a elevilor din clasele primare. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat metodologia care limitează numărul evaluărilor, introduce notele în clasa a IV-a și prevede măsuri speciale pentru copiii care întâmpină dificultăți la învățătură.

Una dintre cele mai importante modificări vizează clasa a IV-a, unde elevii vor primi note de la 5 la 10 la mai multe discipline. Sistemul va fi aplicat la Limba și literatura română sau rusă, limbile pentru minorități naționale, Limba străină și Matematică.

Ministerul explică măsura prin necesitatea familiarizării treptate a copiilor cu sistemul de notare utilizat ulterior în gimnaziu.

La celelalte discipline, inclusiv Științe și Istoria românilor și universală, vor fi păstrate calificativele. În clasele I-III, rezultatele vor continua să fie apreciate prin calificativele „Foarte bine”, „Bine” și „Suficient”, cărora li se adaugă „Excelent”, destinat elevilor cu performanțe avansate.

Noua metodologie stabilește și o limită pentru volumul de evaluări. Un elev nu va putea susține mai mult de două evaluări formative în etape și/sau sumative într-o singură săptămână. Potrivit ministerului, numărul total al evaluărilor prevăzute pentru ciclul primar a fost redus cu peste 100 față de planificarea anterioară.

De asemenea, evaluările sumative nu vor mai fi organizate ca probe distincte la Educația fizică, Educația tehnologică, Educația plastică, Educația muzicală, Dezvoltarea personală, Educația moral-spirituală și disciplinele opționale. Pentru aceste materii, progresul elevilor va fi urmărit prin evaluări formative.

O schimbare importantă îi privește pe elevii care nu ating nivelul minim necesar pentru calificativul „Suficient” sau nota 5. Rezultatul sub prag nu va fi trecut în catalog. În rubrica „Observații” va fi înscrisă litera „R”, pentru „Recuperare”, iar profesorul va trebui să organizeze activități de sprijin adaptate nevoilor copilului.

Metodologia prevede și o schimbare de abordare a corectării. Elevii vor fi încurajați să își identifice greșelile și să le corecteze, iar feedbackul profesorilor trebuie să fie clar și orientat către îmbunătățire. Greșelile nu ar trebui expuse în fața colegilor, pentru a evita anxietatea și demotivarea.

Documentul a fost elaborat în baza modificărilor aduse Codului educației în 2025 și a unor măsuri pilotate anterior. Ministerul Educației urmează să organizeze sesiuni de informare pentru specialiștii responsabili de învățământul primar, în vederea aplicării noilor prevederi.