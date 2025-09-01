Social Elevii din Republica Moldova au revenit în bănci. Anul școlar a început cu lecția „Valorile care ne unesc”







Republica Moldova. Elevii din Republica Moldova pășesc din nou în sălile de clasă pentru a începe anul de studii 2025–2026. Alături de ei, părinții și profesorii trăiesc emoțiile începutului de an școlar, iar în majoritatea instituțiilor s-au desfășurat tradiționalele festivități.

Conform deciziei Ministerului Educației și Cercetării, noul an școlar a debutat cu o lecție tematică în toate școlile și liceele din țară, publice și private, având genericul „Valorile care ne unesc”. Tema are scopul de a promova unitatea și coeziunea socială și este obligatorie pentru toate clasele.

În curțile școlilor, elevii, profesorii și părinții participă la careuri festive, prin cântec, poezie și discursuri dedicate revenirii la studii. Tot în această zi, și studenții revin la ore în universitățile din întreaga țară.

Prim-ministrul Dorin Recean a adresat un mesaj comunității educaționale din Republica Moldova cu prilejul deschiderii noului an școlar 2025–2026, subliniind importanța curiozității, răbdării și respectului pentru munca profesorilor.

„Dragi elevi, Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar. Dragi părinți, Vă doresc să aveți răbdare și să fiți mereu alături de copiii voștri. Dragi profesori, Vă mulțumesc pentru munca enormă pe care o faceți și grija pentru elevi. Guvernul va continua să fie alături și să vă sprijine. Vă doresc tuturor un an școlar extraordinar!”, a scris premierul Dorin Recean.

În prima zi a noului an școlar, Poliția îndeamnă părinții și șoferii să acorde o atenție sporită siguranței copiilor. Pentru a sprijini acest demers, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ.

Potrivit unui comunicat al instituției, părinților li se recomandă să stabilească împreună cu cei mici traseul cel mai sigur spre școală, să traverseze doar pe la trecerile pentru pietoni și să respecte semnalizarea semaforului. De asemenea, este esențial ca adulții să se asigure că au prioritate la trecere și să discute deschis cu copiii atât despre regulile de siguranță rutieră, cât și despre comportamentul în mediul online. Totodată, șoferii sunt rugați să manifeste prudență sporită în zonele adiacente școlilor.

„Poliția Națională este alături de voi și vă dorește un început de an școlar în siguranță și cu emoții frumoase”, se arată în comunicat.