Două trenuri de pasageri s-au ciocnit marți dimineață, 17 noiembrie 2026, în apropierea Gării Centrale din Praga, iar accidentul s-a soldat cu zeci de răniți. Echipele de pompieri, polițiștii și paramedicii au intervenit la locul impactului, produs pe un pod feroviar din cartierul Praga 3. Circulația trenurilor pe linia afectată a fost întreruptă, iar mai multe garnituri au fost redirecționate.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile cehe și preluate de agenția de presă ČTK, în urma coliziunii au fost rănite câteva zeci de persoane, majoritatea având leziuni ușoare. Cele două trenuri circulau cu viteză redusă în momentul impactului, iar pompierii au precizat că accidentul nu a avut un caracter distructiv. Intervenția a afectat transportul feroviar din capitala Cehiei, inclusiv legăturile cu alte orașe.

Coliziunea s-a produs în jurul orei 07:00, pe un pod feroviar situat deasupra străzii Seifertova, în districtul Praga 3, în apropierea Gării Centrale. Au fost implicate două trenuri de călători care circulau pe rute suburbane.

Potrivit informațiilor publicate de agenția cehă de presă ČTK, prin intermediul publicației České noviny, garniturile se deplasau cu viteză redusă în momentul producerii accidentului.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Praga, Miroslav Řezáč, a precizat că impactul nu a avut un caracter distructiv. De asemenea, nu a fost necesară descarcerarea pasagerilor.

Intervenția echipajelor de salvare s-a desfășurat la nivelul al doilea de alertă. Prioritatea autorităților a fost triajul medical al pasagerilor și transportarea celor răniți la spitalele din capitala Cehiei.

Deși majoritatea victimelor au suferit răni ușoare, printre pasageri s-au aflat și persoane cu leziuni grave. Karel Kirs, purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță din Praga, a declarat pentru ČTK că mai mulți răniți prezentau riscul unor complicații care le puteau pune în pericol funcțiile vitale. Toate persoanele grav rănite fuseseră transportate la spitalele din oraș.

La locul accidentului au fost trimise zece echipaje de ambulanță și patru echipaje medicale. Salvatorii au mobilizat și un vehicul special pentru evacuare, iar pompierii au anunțat trimiterea unei echipe de sprijin psihologic pentru persoanele afectate.

Ulterior, autoritățile au confirmat încheierea operațiunilor de salvare. Pasagerii din ambele trenuri au fost evacuați.

Accidentul a provocat perturbări importante în transportul feroviar din Praga. Circulația pe traseul spre stațiile Vysočany și Libeň a fost întreruptă, iar zeci de curse au fost afectate.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Potrivit informațiilor publicate de České dráhy, compania națională de transport feroviar, unele trenuri au fost redirecționate către stația Praha-Holešovice. Alte garnituri și-au început sau încheiat călătoria în stațiile Vysočany și Libeň, în loc de Gara Centrală.

Pentru a limita problemele întâmpinate de călători, compania a permis folosirea anumitor mijloace de transport public din Praga pe baza biletelor de tren. Măsura a vizat anumite trasee de metrou, tramvai și autobuz.

Conform informațiilor publicate ulterior de postul public de radio iROZHLAS, patru peroane ale Gării Centrale au fost redeschise după primele intervenții, însă restricțiile feroviare au continuat să afecteze mai multe legături.

Circumstanțele în care s-au ciocnit cele două trenuri sunt investigate de inspectorii feroviari și de poliție. Ministrul ceh al Transporturilor, Ivan Bednárik, a calificat accidentul drept un eveniment foarte grav și a transmis că prioritatea autorităților este îngrijirea persoanelor rănite.

De asemenea, compania České dráhy a anunțat că va acorda despăgubiri pasagerilor afectați, atât pentru eventualele vătămări corporale, cât și pentru pagubele materiale.

Până la stabilirea cauzei exacte a accidentului, autoritățile nu au prezentat o concluzie privind împrejurările care au dus la coliziune.