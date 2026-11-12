O alertă cu bombă declanșată joi, 12 noiembrie 2026, la gara Calais-Fréthun, din nordul Franței, a provocat perturbări în circulația trenurilor internaționale Eurostar, potrivit Reuters. Autoritățile franceze au interzis temporar trecerea trenurilor prin stație, iar măsura a generat întârzieri pentru pasagerii care călătoreau între Londra și Paris, în ambele sensuri.

Incidentul a fost semnalat de prefectura departamentului Pas-de-Calais, care a avertizat asupra posibilelor perturbări ale traficului feroviar. Compania Eurostar a confirmat că mai multe servicii au fost afectate de restricțiile impuse de autoritățile franceze, potrivit agenției de presă Reuters.

Gara Calais-Fréthun se află în nordul Franței și reprezintă un punct important pentru legăturile feroviare internaționale. Prin această zonă trec trenuri care asigură conexiuni între Regatul Unit și continentul european.

În urma alertei, autoritățile au instituit restricții temporare, iar trenurile Eurostar nu au mai putut traversa gara. Decizia a avut efecte asupra curselor care circulau între Londra și Paris, inclusiv asupra celor care se îndreptau în direcția opusă.

Operatorul feroviar a precizat că perturbările au fost cauzate de solicitarea autorităților franceze, care au impus măsurile de precauție necesare pentru gestionarea situației.

Reprezentanții Eurostar au explicat că restricțiile au fost introduse la cererea autorităților franceze.

„La solicitarea autorităților franceze, trenurile nu pot traversa în prezent gara Calais-Fréthun. Acest lucru provoacă întârzieri pentru unele servicii către și dinspre Londra”, a transmis compania, potrivit declarației preluate de Reuters.

Operatorul nu a indicat în comunicarea citată câte trenuri au fost afectate și nici durata estimată a întârzierilor.

Perturbările pot afecta planurile de călătorie ale persoanelor care folosesc legătura feroviară dintre capitala britanică și cea franceză. Pasagerii care au bilete pentru cursele Eurostar trebuie să urmărească actualizările publicate de companie înainte de a pleca spre gară.

Informațiile despre programul trenurilor și eventualele modificări sunt disponibile pe pagina oficială Eurostar, în secțiunea dedicată actualizărilor de călătorie.

Până la publicarea informațiilor disponibile, autoritățile nu au oferit detalii despre motivul concret al alertei, existența unui dispozitiv suspect sau durata restricțiilor. Prin urmare, nu există confirmări publice privind descoperirea unui explozibil.

Alerta de securitate de la Calais-Fréthun a determinat autoritățile franceze să limiteze temporar circulația trenurilor prin gară. Măsura a afectat inclusiv serviciile internaționale Eurostar dintre Londra și Paris.

Reuters a publicat informația joi, 12 noiembrie 2026, și a precizat într-o corectură că incidentul a avut loc joi, nu miercuri, așa cum fusese menționat inițial.

Situația traficului feroviar depinde de deciziile autorităților franceze și de ridicarea restricțiilor de securitate.