Peste 300 de unități de învățământ din Italia au fost evacuate miercuri, după ce au primit un mesaj identic de alertă cu bombă, a confirmat ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara. Incidentul se adaugă unei serii recente de amenințări și atacuri cibernetice care au vizat infrastructura critică și instituțiile din Europa, inclusiv supermarketuri, centre de colectare a sângelui, traficul aerian și posturi de televiziune, potrivit agenției Reuters.

Potrivit presei italiene, premierul Giorgia Meloni a convocat de urgență o ședință de guvern după ce numărul școlilor vizate a ajuns la 312. Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, șefa executivului de la Roma a transmis că ”Aceste semnalări par să ţină mai degrabă de o strategie menită să alarmeze şi îngrijoreze”.

Într-o intervenție la postul de televiziune La7, ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a precizat că 300 de școli au primit amenințări cu bombă, avertizând că bilanțul ar putea crește. Totuși, oficialul a subliniat că amploarea acțiunii ”demonstrează lipsa de credibilitate a ameninţării”.

În acest context tensionat, conducerile școlilor au activat protocoalele de siguranță. O unitate de învățământ din Roma le-a transmis părinților următorul mesaj: ”În urma unei alerte cu bombă la scară naţională, ţinem să vă informăm că toţi elevii au fost conduși într-un loc sigur şi rămân sub supravegherea personalului didactic”.

Conform unei surse guvernamentale, e-mailul de amenințare trimis în Italia purta semnătura ”Mihail Andropov, şeful Viliatului din Misoginistan”. Același expeditor a revendicat, vinerea trecută, mesajele cu amenințări cu bombă transmise mai multor redacții de știri din Irlanda și Bulgaria. Un purtător de cuvânt al Poliției din Roma a confirmat că forțele de ordine au deschis o anchetă.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru agenția de presă Adnkronos că incidentele de miercuri se înscriu într-o ”strategie destul de clară, până acum, de a răspândi frica şi a crea îngrijorare”.

Oficialul a atras însă atenția că în spatele unor astfel de acțiuni nu se află neapărat actori statali: ”Nu este vorba întotdeauna despre ţări străine sau entităţi ostile. Există şi persoane care caută atenţie şi nebuni care, în momente ca acesta, abia aşteaptă să provoace teroare într-un oraş sau regiune”.

Situația nu s-a limitat la Italia. Tot miercuri, numeroase școli din Regatul Unit și Irlanda de Nord au primit ”mesaje ameninţătoare”, pe care forțele de ordine le-au catalogat drept ”false alerte”. Poliția din Irlanda de Nord a anunțat că investighează trimiterea unor ”e-mailuri cu ameninţări” către mai mult de 300 de școli, provenite de la o sursă din afara Regatului Unit.

Amenințări similare au fost raportate și în Scoția. În Irlanda, autoritățile au confirmat că astfel de mesaje au ajuns la ”unui anumit număr de instituţii şcolare”, însă poliția a evaluat situația și a transmis că ”această ameninţare nu este credibilă şi nu recomandă” evacuarea elevilor.

Acest val de alerte de securitate are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa cu privire la un posibil ”război hibrid”. Marți, Franța l-a convocat pe ambasadorul Iranului la Paris, acuzând Teheranul de un atac cibernetic comis săptămâna trecută asupra sistemelor de refrigerare din sute de supermarketuri. Ministerul iranian de Externe a respins acuzațiile, numindu-le ”nefondate şi ostile”, după ce Gardienii Revoluției au fost indicați drept responsabili.

Totodată, mai mulți oficiali europeni se tem că aceste amenințări false fac parte dintr-o campanie ”hibridă” de destabilizare și perturbare, atribuită în mod frecvent Rusiei și îndreptată împotriva statelor care sprijină Ucraina. Moscova a negat orice implicare în aceste incidente.