Două noi amenințări cu bombă la Aeroportul Otopeni

Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a fost vizat joi seara de alte două amenințări cu bombă la bordul unor aeronave, au anunțat reprezentanții Serviciului Român de Informații (SRI).

Una dintre alerte a vizat o cursă KLM cu destinația Tel Aviv, pentru care piloții au solicitat verificări pirotehnice înainte de continuarea procedurilor de zbor.

Potrivit SRI, evaluarea inițială a specialiștilor indica faptul că amenințarea nu era credibilă. Cu toate acestea, echipajul a decis să solicite controlul aeronavei, după consultarea companiei aeriene și ținând cont de destinația cursei.

„Evaluarea noastră este că aceasta este falsă, dar piloții, după ce și-au consultat compania și având în vedere destinația, au cerut control pirotehnic”, au transmis reprezentanții serviciului.

Procedura de verificare a inclus controlul pasagerilor, al bagajelor de cală și al aeronavei. În urma operațiunilor, specialiștii nu au identificat elemente de interes pirotehnic, iar alerta a fost infirmată.

Nici cea de-a doua amenințare nu s-a confirmat, autoritățile stabilind că și aceasta era falsă.

Cele două incidente au venit după alte amenințări similare semnalate joi. Prima a vizat un avion Wizz Air care decolase de la Milano. Aeronava a aterizat în siguranță la Otopeni, iar cei 182 de pasageri și membrii echipajului au fost debarcați. Specialiștii SRI au verificat avionul și au stabilit că amenințarea nu era reală.

Ulterior, o alertă cu bombă a vizat și zborul Air Serbia ASL 102, pe ruta Belgrad–București. Verificările efectuate în acest caz nu au identificat elemente care să indice existența unui pericol real.

Compania Națională Aeroporturi București a precizat că operațiunile de control s-au încheiat fără confirmarea vreunei amenințări și că traficul aerian s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Astfel, toate cele patru alerte semnalate joi la Aeroportul Otopeni au fost infirmate în urma verificărilor autorităților. Nu au fost raportate incidente care să pună în pericol pasagerii sau membrii echipajelor