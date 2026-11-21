Românii care se află în Italia, tranzitează țara sau au programate călătorii în acest weekend trebuie să se aștepte la întârzieri și posibile anulări ale curselor aeriene și feroviare, în contextul mai multor greve anunțate pentru 21 și 22 noiembrie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie și le recomandă pasagerilor să verifice programul curselor înainte de plecare.

Transportul feroviar din Italia este afectat de o grevă națională începută vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00. Acțiunea de protest este programată să dureze 23 de ore, până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00.

În acest interval, circulația trenurilor poate înregistra perturbări, întârzieri sau anulări. Pasagerii care au bilete pentru curse interne sau internaționale sunt sfătuiți să consulte informațiile publicate de operatorii feroviari și să verifice dacă trenurile lor circulă conform programului.

Probleme sunt posibile și în transportul aerian, în zilele de 21 și 22 noiembrie. Potrivit informațiilor transmise de MAE, pentru duminică, 22 noiembrie, este confirmată o grevă de 24 de ore, în intervalul 00:01-24:00, care vizează personalul de control al traficului aerian ENAV și angajații companiei de securitate Sicuritalia IVRI.

Acțiunea este anunțată la aeroporturile Milano-Malpensa și Veneția „Marco Polo”. În aceste condiții, pasagerii se pot confrunta cu întârzieri, anulări sau restricții în desfășurarea operațiunilor aeroportuare. De asemenea, sunt posibili timpi de așteptare mai mari la filtrele de securitate.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice direct la companiile aeriene și feroviare situația zborurilor și a trenurilor înainte de a pleca spre aeroport sau gară. Pasagerii ale căror curse sunt anulate au dreptul, în condițiile prevăzute de legislația europeană, la rambursarea contravalorii biletului sau la redirecționare.

Pentru transportul aerian se aplică Regulamentul (CE) nr. 261/2004, iar pentru cel feroviar, Regulamentul (UE) 2021/782.

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot apela numerele de telefon ale misiunilor diplomatice și consulare ale României din Italia:

Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935

+39 345 147 3935 Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444

+39 366 108 1444 Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171

+39 324 803 5171 Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134

+39 338 756 8134 Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688

+39 340 882 1688 Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299

+39 334 604 2299 Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137

Ministerul recomandă consultarea site-urilor mae.ro, roma.mae.ro și cgroma.mae.ro, unde sunt publicate informații utile pentru românii aflați în Italia.

De asemenea, călătorii pot folosi aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru telefoanele mobile, prin intermediul căreia MAE oferă alerte și recomandări pentru deplasările în străinătate.