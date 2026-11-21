Gianni De Gennaro, fost șef al Poliției italiene și una dintre figurile importante ale luptei împotriva mafiei siciliene, a murit la 78 de ani, în timp ce era investigat într-un dosar privind presupuse încercări de obstrucționare a anchetei asupra asasinării magistratului antimafia Paolo Borsellino, în 1992, relatează Reuters, citând un oficial familiarizat cu situația.

De Gennaro fusese inclus cu mai puțin de o săptămână înainte de deces într-o investigație a procurorilor din Caltanissetta, Sicilia. Ancheta viza circumstanțele în care ar fi fost împiedicată clarificarea atentatului de la Palermo în care Borsellino și cinci membri ai escortei sale au fost uciși. Fostul oficial respinsese acuzațiile formulate împotriva sa.

Procurorii din Caltanissetta îl investigau pe De Gennaro pentru presupuse acțiuni de obstrucționare a anchetei privind atentatul din 19 iulie 1992, de la Palermo. Atunci, o bombă a ucis magistratul Paolo Borsellino și cinci polițiști care îl însoțeau.

Solicitarea procurorilor de a dispune arestul la domiciliu fusese respinsă de un judecător, însă decizia era contestată. O nouă hotărâre era așteptată în perioada următoare. De Gennaro negase orice implicare în faptele investigate, iar acuzațiile nu fuseseră stabilite de o instanță.

Avocatul Francesco Bertorotta, care îl reprezenta pe fostul oficial, a declarat pentru presa italiană că acesta fusese puternic afectat de acuzațiile pe care le considera nedrepte. Declarația avocatului reflectă poziția apărării, fără a reprezenta o concluzie juridică privind dosarul.

Asasinarea lui Paolo Borsellino rămâne unul dintre cele mai controversate cazuri judiciare din istoria recentă a Italiei. Magistratul fusese ucis la mai puțin de două luni după atentatul în care a murit Giovanni Falcone, un alt procuror emblematic al luptei împotriva Cosa Nostra.

Investigațiile desfășurate de-a lungul anilor au dus la condamnări care, în unele cazuri, au fost ulterior revizuite. Au existat, de asemenea, suspiciuni privind mărturii false și piste investigative care au complicat stabilirea adevărului despre atentat.

De Gennaro, La Barbera e l'accusa di depistaggio su via D'Amelio: "Ricostruita l'esatta filiera dei passaggi della borsa di Borsellino" https://t.co/rQrqqlh0RZ https://t.co/HhXsaK9Z2Y — PalermoToday (@PalermoToday) November 21, 2026

Manfredi Borsellino, fiul magistratului asasinat, a comentat moartea fostului șef al Poliției, afirmând că dispariția acestuia ar putea însemna pierderea unei alte părți a adevărului despre cazul tatălui său.

Moartea fostului oficial a provocat reacții în rândul reprezentanților instituțiilor italiene. Premierul Giorgia Meloni și alți oficiali au transmis mesaje de condoleanțe, în timp ce vicepremierul Antonio Tajani a criticat judecarea cazurilor în spațiul public înaintea unei decizii a instanțelor.

„Într-o țară liberă, democratică și civilizată, justiția se înfăptuiește în sălile de judecată, nu în afara lor”, a declarat Tajani, potrivit informațiilor publicate de presa italiană.

Gianni De Gennaro a condus Poliția italiană între 2000 și 2007 și a fost implicat în investigații importante împotriva mafiei siciliene. A colaborat cu magistratul Giovanni Falcone și a contribuit la operațiunile care au dus la extrădarea din Brazilia a lui Tommaso Buscetta, unul dintre colaboratorii justiției în dosarele Cosa Nostra.

Ulterior, De Gennaro a condus Direcția de Investigații Antimafia și a ocupat funcții în structurile de coordonare a serviciilor de informații italiene.

Cariera sa a fost marcată și de controversele privind intervenția forțelor de ordine la summitul G8 de la Genova, din 2001. De Gennaro a negat acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu acel episod și a fost achitat definitiv într-un dosar conex.

În 2013, a devenit președintele grupului Finmeccanica, companie de stat din sectorul aerospațial și al apărării, redenumită ulterior Leonardo. A ocupat această funcție până în 2020.

Moartea sa survine într-un moment în care ancheta privind circumstanțele atentatului de la Via D'Amelio continuă să fie una dintre cele mai sensibile cauze judiciare din Italia.