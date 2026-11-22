Polițiștii din județul Dâmbovița au deschis o anchetă după ce au descoperit, sâmbătă, cadavrele a două persoane aparent fără legătură între ele în aceeași gospodărie din comuna Văcărești.

Este vorba despre o femeie de 46 de ani, din comuna Vulcana Pandele, care fusese dată dispărută de fiul său, și un bărbat de aceeași vârstă, găsit mort într-o anexă a locuinței.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce un bărbat a anunțat poliția că mama sa, în vârstă de 46 de ani, plecase de acasă și nu se mai întorsese.

Potrivit informațiilor oferite de fiul femeii, aceasta s-ar fi deplasat în comuna Văcărești, la locuința unei bătrâne pe care o îngrijea.

Polițiștii dâmbovițeni au început verificările pentru a stabili unde se află femeia și ce s-a întâmplat cu aceasta. În urma cercetărilor, au identificat cadavrul ei în gospodăria respectivă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, trupul femeii prezenta urme de violență.

Verificările au fost extinse în incinta locuinței, iar într-o anexă polițiștii au descoperit și cadavrul unui bărbat de 46 de ani. Din primele informații, acesta s-ar fi spânzurat.

Reprezentanții IPJ Dâmbovița au precizat că, până în prezent, nu au fost înregistrate sesizări anterioare referitoare la eventuale conflicte între cele două persoane.

În urma descoperirii celor două cadavre, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru omor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au murit cele două persoane.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat detalii suplimentare despre relația dintre femeie și bărbat sau despre circumstanțele în care s-ar fi produs faptele. Ancheta urmează să clarifice succesiunea evenimentelor și împrejurările în care au fost găsite victimele.