Primăria Alba Iulia ar putea plăti aproape 6,4 milioane de lei pentru un teren și construcțiile expropriate în 2024, după ce Tribunalul Alba a majorat substanțial despăgubirea acordată inițial firmei Fares SA Orăștie. Municipalitatea evaluase proprietatea la puțin peste 1,08 milioane de lei, însă instanța a stabilit o sumă de aproape șase ori mai mare, într-o hotărâre pronunțată la 12 noiembrie 2026.

Litigiul vizează un teren de 18.367 de metri pătrați, situat pe strada Gemenilor, în cartierul Partoș din Alba Iulia, expropriat pentru realizarea unor investiții publice legate de infrastructura de transport și amenajarea unui sens giratoriu. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Procedura de expropriere a fost declanșată în 2024, în contextul unor proiecte de infrastructură pentru dezvoltarea transportului public local și zonal, precum și pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Regiment V Vânători, Bulevardul Ferdinand I și DN 1.

Proprietatea aparținea societății Fares SA Orăștie și includea teren intravilan, spații industriale, o magazie, împrejmuiri și platforme betonate.

În septembrie 2024, comisia de verificare a dreptului de proprietate a stabilit despăgubiri totale de 1.083.612 lei. Din această sumă, 661.212 lei reprezentau valoarea terenului, iar 422.400 lei erau alocați construcțiilor și amenajărilor existente.

Evaluarea inițială a terenului echivala cu aproximativ 36 de lei pe metru pătrat.

Fares SA Orăștie a contestat în instanță cuantumul despăgubirilor, solicitând reevaluarea proprietății expropriate.

Tribunalul Alba a admis în parte cererea societății și a anulat parțial actele prin care fusese stabilită suma inițială. În urma evaluării analizate în cadrul procesului, instanța a stabilit despăgubiri totale de 6.397.051 de lei.

Suma include:

6.024.743 de lei pentru terenul de 18.367 de metri pătrați;

372.307 de lei pentru construcțiile și amenajările expropriate.

Noua evaluare a terenului ajunge la aproximativ 328 de lei pe metru pătrat, comparativ cu circa 36 de lei în calculul inițial al municipalității.

Pentru construcții, valoarea stabilită de instanță este ușor mai mică decât cea estimată de expropriator în 2024.

Pe lângă despăgubirea principală, Tribunalul Alba a stabilit plata a 1.118,6 lei pentru prejudiciul legat de dezafectarea panoului publicitar amplasat pe proprietatea expropriată.

Diferența dintre despăgubirea inițială și cea stabilită de instanță este de 5.313.439 de lei. Dacă hotărârea va rămâne definitivă, impactul financiar asupra bugetului municipalității va fi semnificativ mai mare decât cel estimat la momentul exproprierii.

Decizia Tribunalului Alba, pronunțată la 12 noiembrie 2026, nu este definitivă. Municipalitatea poate formula apel în termenul legal, iar cuantumul despăgubirilor ar putea fi menținut, modificat sau reevaluat în urma judecării căii de atac.