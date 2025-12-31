Legenda omului cu toiagul de fier din Țara Hațegului. Paznicul enigmatic care veghea cetățile dacice înainte de războaie

O legendă rar consemnată în arhivele etnografice din Țara Hațegului vorbește despre un personaj misterios, numit „Omul cu Toiagul de Fier”, care ar fi avertizat dacii înaintea invaziilor, lovind stâncile astfel încât sunetul se auzea la kilometri distanță.

În Țara Hațegului, una dintre cele mai încărcate zone din România din punct de vedere arheologic și mitologic, circulă o legendă mai puțin cunoscută, păstrată doar fragmentar în arhivele etnografice locale și în notele unor cercetători care au documentat tradițiile dacice.

Povestea vorbește despre un personaj enigmatic, numit de localnici „Omul cu Toiagul de Fier”, considerat paznic al cetăților dacice din Munții Orăștiei. În memoria comunităților din zonă, acest străjer nu este un simplu om, ci un uriaș sau un sihastru cu puteri neobișnuite, care apărea între cetăți în momente de primejdie.

Legenda afirmă că el lovea stânca cu un toiag metalic, iar ecoul produs se auzea în toți munții. Sunetul era interpretat ca un semnal de alarmă, menit să avertizeze comunitățile dacice de apropierea dușmanilor. În unele variante, zgomotul ar fi răsunat până la Sarmizegetusa Regia, centrul politic și religios al Daciei.

În zona Hațegului, legendele despre străjeri supranaturali sunt rare, dar apar ca fragmente în poveștile bătrânilor. Omul cu Toiagul de Fier este unul dintre puținele personaje care apar recurent în mai multe sate montane, cu variații minore. Uneori este descris ca un uriaș „cât trei oameni la un loc”, alteori ca un pustnic cu barbă albă, retras într-o peșteră de lângă cetățile dacice. Indiferent de versiune, rolul lui rămâne același: protectorul nevăzut al munților.

Localnicii spun că el apare doar înaintea războaielor. În tradiția orală, momentele de criză istorică sunt deseori asociate cu semne prevestitoare sau cu apariții simbolice. Pentru comunitățile care trăiau în umbra Sarmizegetusei, o astfel de figură ar fi reprezentat un element de coeziune, un semnal că muntele însuși veghează asupra oamenilor.

Din perspectiva etnologiei, apariția unui astfel de personaj nu este surprinzătoare. În regiunile montane, unde cetățile dacice formau un sistem complex de apărare, legendele despre străjeri supranaturali apar ca mecanisme culturale de protecție. Etnografii notează că aceste povești aveau rolul de a transmite ideea unei supravegheri continue, chiar și în perioade în care așezările nu aveau capacitatea militară de a răspunde imediat.

În arhivele Institutului de Etnografie și Folclor există câteva referințe scurte despre acest personaj, menționat de informatori din anii ’60–’70. Poveștile nu sunt dezvoltate, dar conturează aceeași imagine: un om sau un uriaș care producea un sunet metalic puternic, interpretat ca avertisment.

Muzeul din Deva păstrează, de asemenea, în colecțiile sale de folclor local, relatări despre semnale acustice folosite în zonele montane. Deși nu există documente directe despre toiagul de fier, cercetătorii afirmă că legendele pot reflecta tehnici reale de comunicare pe distanțe lungi.

Munții Orăștiei sunt caracterizați de vârfuri abrupte, văi adânci și pereți de stâncă care pot amplifica sunetul. Specialiștii în arheologie au demonstrat că cetățile dacice erau plasate strategic astfel încât comunicațiile vizuale și sonore să circule rapid între ele. Sunetele puternice, produse cu obiecte metalice sau cu tobe de piele, se puteau transmite pe kilometri întregi datorită reliefului.

În acest context, legenda Omului cu Toiagul de Fier poate fi interpretată ca o metaforă a unui sistem antic de alarmare. Povestea atribuie acest rol unui singur personaj, dar în realitate semnalul ar fi putut proveni de la oamenii cetății, transformat ulterior în mit.

Unele sate din apropiere încă povestesc că ecoul stâncilor din zona Grădiștei este atât de puternic încât un singur lovit cu metalul poate răsuna în vale mai multe secunde. Această caracteristică naturală ar fi putut contribui la formarea legendei.

În tradiția românească, sihaștrii care trăiesc retrași în munți sunt prezentați adesea ca intermediari între oameni și forțele nevăzute ale naturii. Legenda Omului cu Toiagul de Fier se înscrie în această categorie. El nu este un conducător militar și nu are arme, ci un toiag simbolic, care îmbină elemente de sacralitate și forță. Lovirea stâncii nu este un act de agresiune, ci un gest ritualic, menit să transmită un mesaj.

Unii informatori din arhivele etnografice sugerează că toiagul ar fi fost din fier „pentru că fierul alungă răul”, idee frecvent întâlnită în simbolurile tradiționale. Fierul, în cultura populară, este asociat cu protecția, cu respingerea spiritelor malefice și cu delimitarea spațiului sacru.

În acest sens, legenda nu vorbește doar despre un paznic al cetăților, ci despre o figură care protejează echilibrul dintre comunitate și munte.

Zona Sarmizegetusa Regia a fost mereu un centru simbolic, iar comunitățile din jur au conservat fragmente de tradiție care nu au ajuns în cultura populară mainstream. Legenda Omului cu Toiagul de Fier este una dintre acestea. Ea circulă în sate mici, adesea transmisă doar în familie, fără ca povestea să fie integrată într-un corpus folcloric larg.

Cercetătorii afirmă că astfel de legende se păstrează tocmai în zonele în care contactul dintre istoria reală și imaginarul comunității este puternic. Ruinele cetăților, zidurile megalitice, drumurile antice și peisajul abrupt al munților oferă context pentru ca memoria colectivă să păstreze personaje-simbol.