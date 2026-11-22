Andreea Raicu a stârnit comentarii pe rețelele sociale după ce a publicat imagini în care abdomenul său apare vizibil umflat. Vedeta a explicat că aspectul este o reacție a organismului după consumul de gluten și a precizat că nu este vorba despre o sarcină, după ce fotografia a alimentat speculațiile unor urmăritori.

În imaginile publicate online, Andreea Raicu poartă o rochie albă, mulată, care evidențiază schimbarea de aspect a abdomenului. Vedeta a abordat direct subiectul într-un videoclip, explicând că astfel de manifestări apar atunci când consumă alimente care nu îi sunt potrivite.

Vedeta a povestit, într-o postare pe rețelele sociale, ce se întâmplă în cazul său după ce consumă gluten. Ea a făcut și o glumă referitoare la rochia pe care o purta, spunând că aceasta ar putea fi potrivită inclusiv pentru femeile însărcinate.

„M-a întrebat lumea ce se întâmplă dacă mănânc gluten. Asta! Nu, nu sunt însărcinată! Mă rog, acum pot să filmez, pentru că am râs o jumătate de oră. Dar asta se întâmplă când eu mănânc ce nu trebuie. De-aia nu mănânc ce nu trebuie, că nu-mi face bine. Rochia, clar este și pentru persoanele care sunt însărcinate”, a explicat Andreea Raicu.

Prin această intervenție, vedeta a clarificat motivul pentru care abdomenul său arăta diferit în imaginile publicate, respingând speculațiile privind o posibilă sarcină.

Andreea Raicu a vorbit și despre obiceiurile care o ajută să își recupereze energia după perioadele aglomerate. Într-un interviu acordat Spynews, aceasta a explicat că plimbările în aer liber, fără telefon și fără alte distrageri, reprezintă una dintre metodele la care recurge pentru a se deconecta.

„Iau o pauză atunci când nu mai pot (…) Seara, după ce am o zi foarte lungă în care simt că-mi fâsâie creierul, iau câinele și mă plimb prin cartier. Merg până simt că m-am relaxat; nu vorbesc la telefon, nu fac nimic. Mă ajută foarte tare să stau în natură și să mă izolez puțin, să-mi aduc energia înapoi”, a declarat vedeta.

Aceasta a explicat că activitatea profesională, atât în calitate de antreprenor, cât și de persoană publică, presupune un contact constant cu mediul exterior, motiv pentru care simte nevoia să își rezerve timp pentru liniște și detașare.

Andreea Raicu a vorbit în repetate rânduri despre preocuparea sa pentru stilul de viață, alimentație și echilibrul personal.