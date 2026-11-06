Justitie

O femeie însărcinată și copiii ei, agresați de capul familiei. Scenele au fost transmise live TikTok

O femeie însărcinată și copiii ei, agresați de capul familiei. Scenele au fost transmise live TikTokJandarmeria. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din localitatea Cincu, județul Brașov, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat partenera însărcinată și cei trei copii. O parte dintre violențe au fost transmise în direct pe TikTok, iar imaginile au provocat îngrijorare în rândul utilizatorilor, care au alertat autoritățile prin apeluri la 112.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut pe 4 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, la locuința familiei. Bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, și-ar fi lovit concubina, în vârstă de 30 de ani, care este însărcinată. Mai mult, acesta ar fi amenințat-o cu o macetă confecționată din fier, pe care i-ar fi așezat-o în zona gâtului.

Victimele agresiunilor ar fi fost și cei trei copii ai cuplului: o adolescentă de 14 ani și doi băieți de 8 și 9 ani.

Femeia însărcinată ar fi fost amenințată cu o macetă

Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, bărbatul și-ar fi lovit partenera cu palmele și pumnii în zona abdomenului, după care ar fi tras-o de păr. Ulterior, ar fi amenințat-o cu o macetă, pe care ar fi îndreptat-o spre femeie și i-ar fi poziționat-o în partea stângă a gâtului.

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Anchetatorii au descris și agresiunile asupra copiilor, care ar fi avut loc în aceeași împrejurare.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că la data de 04.11.2026, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla la locuinţa din satul Cincu, judeţul Braşov, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.I.P. ar fi lovit-o cu palmele, cu pumnii în zona abdomenului şi ar fi tras-o de păr pe concubina sa G.I., persoană cu sarcină vizibilă. De asemenea, inculpatul ar fi ameninţat-o cu o macetă confecţionată din fier, în sensul că ar fi îndreptat această macetă înspre persoana vătămată şi i-ar fi poziţionat-o pe partea stângă la nivelul gâtului. Ulterior, inculpatul ar fi lovit-o cu palmele şi ar fi tras-o de păr pe fiica sa C.I.A., minoră în vârstă de 14 ani.

Acelaşi inculpat i-ar fi apucat cu ambele mâini pe cei doi fii ai săi, G.A., minor în vârstă de 8 ani, şi G.P.N., minor în vârstă de 9 ani, pe care i-ar fi ridicat de la sol, după care i-ar fi aruncat pe un pat şi i-ar fi lovit cu palmele, cauzându-le leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale”, au stabilit procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

TikTok

TikTok. Sursa foto: dreamstime.com

Agresiunile au fost transmise live pe TikTok

O parte dintre scenele violente au fost difuzate în direct pe platforma TikTok. Utilizatorii care au urmărit imaginile s-au arătat îngrijorați de situația femeii și a celor trei minori și au sunat la numărul de urgență 112.

În urma intervenției autorităților, bărbatul a fost reținut, iar ulterior Judecătoria Brașov a dispus arestarea sa preventivă.

Acesta este cercetat pentru patru infracțiuni de violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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