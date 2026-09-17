Un băiat în vârstă de 11 ani din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de un coleg de 13 ani, într-o unitate de învățământ din localitate.

Incidentul s-a produs miercuri, după încheierea programului școlar, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați în 16 septembrie, în jurul orei 14:30, de mama copilului de 11 ani.

Femeia le-a spus polițiștilor că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt elev, incidentul având loc la școala din Chevereșu Mare la care învață cei doi copii.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a rezultat că între cei doi elevi, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi izbucnit un conflict după terminarea cursurilor.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, conflictul ar fi pornit de la anumite neînțelegeri, iar ulterior cei doi minori s-ar fi agresat reciproc. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și ce s-a întâmplat înainte și în timpul altercației.

Copilul de 11 ani a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Nu au fost oferite, până în acest moment, informații publice privind natura sau gravitatea leziunilor suferite de acesta.

În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care a avut loc conflictul dintre cei doi elevi.

Cazul are loc într-o unitate de învățământ din mediul rural din județul Timiș, iar cercetările vor trebui să clarifice inclusiv circumstanțele în care a izbucnit conflictul și modul în care s-a desfășurat altercația după terminarea programului școlar.