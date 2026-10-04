În aceeași zi cu deschiderea anului universitar 2026-2027, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) anunță lansarea oficială a unității de învățământ preuniversitar „Școala din spital - UMF Carol Davila”, un proiect destinat copiilor și elevilor internați pe perioade îndelungate, care le permite continuarea studiilor pe durata tratamentelor medicale și contribuie la prevenirea riscului de abandon școlar.

Evenimentul oficial de lansare va avea loc luni, 5 octombrie 2026, în Sala de Consiliu a Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai instituțiilor implicate în dezvoltarea și implementarea proiectului, printre care Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, UMF „Carol Davila”, spitalele partenere, precum și cadrele didactice care vor desfășura activitățile educaționale.

„Școala din spital – UMF Carol Davila” urmărește să asigure continuitatea parcursului educațional pentru elevii care, din cauza unor afecțiuni medicale și a perioadelor prelungite de spitalizare, nu pot participa la cursurile desfășurate în unitățile de învățământ de care aparțin.

Procesul educațional va fi susținut de cadre didactice selectate prin Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”. Activitățile vor fi organizate în concordanță cu programa școlară națională, dar adaptate stării de sănătate, nivelului de pregătire și capacității de efort a fiecărui elev internat, potrivit sursei.

Beneficiarii activității sunt copiii și elevii internați în cele 10 spitale partenere din Capitală: Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

„Înființarea Școlii din spital sub egida universității noastre reprezintă un act de profundă responsabilitate socială și academică, prin care ne asumăm activ sprijinirea comunității în momentele ei cele mai vulnerabile. Prin acest proiect cu un puternic impact social și umanitar, ne asigurăm că tinerii pacienți nu sunt privați de dreptul la educație din cauza problemelor de sănătate și le oferim o punte de legătură cu normalitatea, chiar de pe patul de spital.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Prin acest demers, UMF „Carol Davila” își propune să contribuie la menținerea legăturii copiilor și elevilor spitalizați cu procesul educațional, oferindu-le posibilitatea de a-și continua studiile într-un cadru adaptat nevoilor medicale și educaționale.