Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) se află pentru al patrulea an consecutiv în top 1000 mondial al clasamentului Times Higher Education World University Rankings, unul dintre clasamentele academice internaționale de referință. Ediția 2027 analizează aproape 2.300 de universități din 118 țări și teritorii.

UMFCD se numără printre cele trei universități din România incluse în top 1000 mondial, alături de Academia de Studii Economice din București și Universitatea din București, potrivit comunicatului transmis de instituție.

În ediția din 2027, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” înregistrează o creștere la indicatorul privind calitatea procesului didactic. Punctajul universității a urcat de la 26,1 la 29,8 puncte. În ceea ce privește cercetarea, UMFCD își menține punctajul de 75,8, indicator asociat impactului științific al publicațiilor.

Profilul universității este completat de componenta privind deschiderea internațională, inclusă în evaluarea Times Higher Education.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, consideră că menținerea în top pentru al patrulea an consecutiv reflectă activitatea comunității academice.

„A patra prezență consecutivă în primele 1000 universități în clasamentul Times Higher Education arată o performanță constantă, într-o competiție internațională tot mai intensă”, a declarat Viorel Jinga.

Rectorul a atribuit rezultatul muncii cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților și a subliniat evoluția indicatorului privind calitatea predării, precum și recunoașterea internațională a cercetării desfășurate la UMFCD.

Potrivit acestuia, universitatea își propune să continue investițiile în cercetare, infrastructură și resursa umană. Jinga a menționat dezvoltarea unor centre de excelență, implementarea proiectelor naționale și europene și extinderea parteneriatelor internaționale.

De asemenea, universitatea urmărește sprijinirea cercetătorilor pentru publicarea unor rezultate cu impact științific. Clasamentul Times Higher Education World University Rankings evaluează universitățile pe baza mai multor dimensiuni, iar UMFCD își păstrează astfel prezența în primele 1000 de instituții de învățământ superior la nivel mondial pentru al patrulea an consecutiv.