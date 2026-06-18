Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își reconfirmă statutul de cea mai bine clasată universitate din România în prestigiosul clasament internațional University Ranking by Academic Performance (URAP) 2025–2026, consolidându-și astfel poziția de lider național și vizibilitatea academică la nivel internațional.

Conform ediției 2025–2026 a clasamentului URAP (University Ranking by Academic Performance), UMF „Carol Davila” din București ocupă locul 732 la nivel mondial, înregistrând o nouă evoluție semnificativă față de ediția precedentă, când se situa pe poziția 774.

Prin această performanță, universitatea își menține prima poziție între toate instituțiile de învățământ superior din România, detașându-se atât în raport cu universitățile de medicină și farmacie, cât și cu celelalte universități din țară.

„Ascensiunea constantă a universității noastre în clasamentele academice internaționale reflectă soliditatea unui proiect instituțional construit pe excelență, performanță și responsabilitate academică. Adresez felicitări întregii comunități universitare - cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ - pentru contribuția esențială la această realizare.

Rezultatele obținute confirmă valoarea cercetării desfășurate în universitatea noastră, consolidarea reputației academice și creșterea vizibilității internaționale a instituției. Aceste performanțe ne onorează, dar ne și obligă să continuăm cu aceeași determinare procesul de dezvoltare și internaționalizare, consolidând poziția UMF Carol Davila din București în elita universităților europene și mondiale”, a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Performanța din acest an reconfirmă traiectoria ascendentă a UMF „Carol Davila” din București în clasamentul URAP, menținută în mod constant în ultimii șapte ani:

2025–2026: locul 732

2024–2025: locul 774

2023–2024: locul 787

2022–2023: locul 827

2021–2022: locul 847

2020–2021: locul 944

2019–2020: locul 1027

Evoluția înregistrată în această perioadă evidențiază progresul susținut al universității în planul performanței academice și al cercetării științifice, UMF „Carol Davila” din București urcând cu aproape 300 de poziții la nivel mondial în ultimii șapte ani.

Clasamentul University Ranking by Academic Performance (URAP) este unul dintre cele mai importante sisteme internaționale de evaluare a universităților, fiind construit exclusiv pe baza performanței academice și a rezultatelor cercetării științifice.

Metodologia URAP utilizează șase indicatori principali: numărul de articole științifice publicate, numărul de citări, volumul total al producției științifice, impactul articolelor, impactul citărilor și gradul de colaborare internațională în activitatea de cercetare.

Rezultatele obținute de UMF „Carol Davila” din București reflectă angajamentul constant al universității pentru excelență academică, cercetare de înalt nivel și integrarea activă în marile rețele internaționale ale educației, științei și inovării biomedicale.

Detalii privind clasamentul URAP 2025–2026 sunt disponibile pe site-ul oficial al organizației: https://urapcenter.org