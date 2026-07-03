Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București deschide luni, 6 iulie, perioada de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență, sesiunea din 26 iulie 2026.

Candidații se pot înscrie exclusiv online până la 16 iulie, iar pe 17 iulie, în intervalul 09:00–14:00, vor fi efectuate doar validările finale pentru dosarele care nu au fost confirmate în urma verificării online.

Pentru anul universitar 2026–2027, universitatea scoate la concurs 2.006 locuri, dintre care 1.322 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 684 sunt disponibile cu taxă.

Admiterea reprezintă unul dintre cele mai importante concursuri pentru viitorii studenți care își doresc o carieră în domeniul sănătății.

Programul de Medicină beneficiază de cea mai mare ofertă educațională, cu 985 de locuri, dintre care 725 sunt finanțate de la buget și 260 sunt cu taxă. La Medicina dentară sunt disponibile 274 de locuri, iar la Farmacie 114 locuri.

Oferta include și programele de Asistență medicală generală (172 de locuri), Balneofiziokinetoterapie și recuperare (98), Tehnică dentară (98), Radiologie și imagistică medicală (79), precum și programul Moașe, care pune la dispoziția candidaților 29 de locuri.

În cadrul extensiei universitare de la Ploiești sunt disponibile câte 49 de locuri pentru programele de Asistență medicală generală și Balneofiziokinetoterapie și recuperare. Programul Nutriție și dietetică, care oferă tot 49 de locuri, va organiza admiterea în sesiunea din septembrie 2026.

Taxa de înscriere este de 500 de lei, indiferent de programul de studii ales, iar plata se realizează exclusiv prin platforma online de admitere.

Universitatea precizează că anumite categorii de candidați cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază de scutirea taxei de înscriere.

Printre aceștia se numără copiii personalului didactic, orfanii, persoanele provenite din familii monoparentale, candidații aflați în situații de vulnerabilitate socială sau medicală, precum și cei instituționalizați ori aflați în plasament, în baza documentelor justificative.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a transmis că deschiderea noii sesiuni de admitere reprezintă un moment important pentru dezvoltarea comunității academice și pentru formarea viitorilor profesioniști din sistemul de sănătate.

Acesta a subliniat că universitatea continuă să ofere un cadru educațional modern și competitiv, adaptat cerințelor actuale din domeniul medical, și i-a încurajat pe candidați să aleagă UMF „Carol Davila” pentru continuarea studiilor universitare.

În cifra totală de școlarizare sunt incluse locuri dedicate absolvenților de licee din mediul rural, candidaților de etnie romă, persoanelor cu dizabilități și altor categorii prevăzute de legislație.

Totodată, există locuri rezervate pentru instituții din sistemul național de securitate, precum și 10 locuri cu taxă destinate absolvenților UMF „Carol Davila” care doresc să urmeze o a doua facultate.

Programele de studii sunt organizate în regim de învățământ cu frecvență și au durate cuprinse între trei și șase ani, în funcție de specializare, taxele anuale variind între 8.000 și 19.000 de lei.

Înscrierile pentru admiterea din sesiunea iulie 2026 se desfășoară exclusiv online, iar calendarul și informațiile complete privind concursul sunt disponibile pe site-ul oficial al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București