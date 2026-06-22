Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin, începând de luni, Evaluarea Națională în 2.956 de centre de examen. Probele au început cu examenul scris la Limba și literatura română, elevii având la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi comunicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie.

Ministerul Educației a anunțat datele oficiale privind prezența absolvenților la primul examen național din acest an.

„Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII 2026) începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Au fost înscrişi pentru susţinerea acestui examen, organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen, peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a (datele au fost transmise de către inspectoratele şcolare judeţene)”, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Accesul candidaților în săli a fost permis în intervalul orar 8:00 - 8:30, pe baza unui act de identitate valid. Elevii au dreptul să folosească instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene este permisă utilizarea creionului negru.

Probele au început la ora 9:00, moment în care s-au distribuit broșurile cu subiecte și hârtia ștampilată pentru ciorne. Durata standard pentru rezolvarea subiectelor este de două ore, calculate după completarea casetei de identificare.

„Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”, a precizat instituția.

Regulamentul oficial interzice introducerea în clase a manualelor, dicționarelor, notițelor, însemnărilor, precum și a telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de calcul și comunicare.

De asemenea, ghiozdanele, rucsacurile și poștele trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de comisie. Reprezentanții ministerului au amintit că toate sălile sunt monitorizate audio-video, iar refuzul de a lăsa obiectele personale în spațiile dedicate atrage neacceptarea în examen.

Primele note vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00, în format anonimizat, utilizând codurile individuale distribuite elevilor la prima probă.

Depunerea contestațiilor și vizualizarea lucrărilor vor avea loc pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie.

„Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestaţii”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Candidații care contestă notele inițiale trebuie să semneze, alături de părinți, o declarație-tip prin care recunosc că nota finală poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie. Linie TELVERDE pentru sesizarea neregulilor

Pentru semnalarea eventualelor disfuncționalități din timpul examenelor, Ministerul Educației a pus la dispoziție linia telefonică gratuită TELVERDE 0800801100, disponibilă în zilele probelor scrise, între orele 8:00 și 16:30. Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate în fiecare zi de examen la ora 15:00.

Media de admitere la liceu se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.