Evaluarea Națională 2026 începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru examenul organizat în 2.956 de unități de învățământ și centre de examen din țară, a anunțat Ministerul Educației. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea etapei de contestații.

„Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII 2026) începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Au fost înscrişi pentru susţinerea acestui examen, organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen, peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a (datele au fost transmise de către inspectoratele şcolare judeţene)”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Potrivit instituției, accesul elevilor în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30. Candidații trebuie să aibă asupra lor un document de identitate valabil și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Pentru realizarea desenelor și a schemelor este permisă utilizarea creionului negru. Probele încep la ora 9:00. Elevii vor primi broșura cu subiectele și, dacă este necesar, hârtie ștampilată pentru ciorne și pagini suplimentare.

Durata fiecărei probe este de 120 de minute, timpul fiind calculat după completarea casetei de identificare și verificarea datelor de către profesorii asistenți.

„Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”, precizează oficialii ministerului.

Ministerul Educației reamintește că este interzisă introducerea în sălile de examen a materialelor care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. În această categorie intră manualele, dicționarele, notițele, cărțile, rezumatele, culegerile, ciornele sau orice alte materiale ajutătoare. De asemenea, elevii nu au voie să intre în examen cu telefoane mobile, dispozitive electronice de calcul, aparate de stocare a informațiilor ori mijloace de comunicare.

Totodată, ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele, poșetele și alte obiecte similare trebuie lăsate în spațiile de depozitare stabilite de comisiile de examen. Candidații care refuză să respecte această obligație nu vor fi primiți în examen. Toate probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate online și în centrele de examen pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, după afișarea rezultatelor, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații în intervalul 14:00 - 18:00. Procedura va continua și în zilele de 2 și 3 iulie.

„Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestaţii”, precizează Ministerul Educaţiei.

Elevii care aleg să conteste nota obținută trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota poate fi modificată în urma recorectării, atât prin majorare, cât și prin diminuare. Documentele trebuie semnate și de părinții sau reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate în data de 8 iulie.

Comunicarea rezultatelor se va face prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe platforma evaluare.edu.ro, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură la prima probă susținută.

Pentru sesizarea eventualelor probleme legate de desfășurarea examenului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziția celor interesați numărul TELVERDE 0800801100. Acesta va fi disponibil în zilele în care se desfășoară probele scrise, între orele 8:00 și 16:30.

Instituția anunță că subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe site-ul dedicat Evaluării Naționale.

Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă criteriul pe baza căruia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Aceasta este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele susținute în cadrul examenului.