Evaluarea Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a începe pe 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, și se desfășoară până pe 26 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Examenul reprezintă principalul criteriu de admitere la liceu, iar rezultatele obținute de elevi vor influența repartizarea computerizată din luna iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Examenul se desfășoară după următorul calendar oficial:

8 – 12 iunie 2026 : înscrierea candidaților;

: înscrierea candidaților; 12 iunie 2026 : încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a;

: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a; 22 iunie 2026 : Limba și literatura română – probă scrisă;

: Limba și literatura română – probă scrisă; 24 iunie 2026 : Matematică – probă scrisă;

: Matematică – probă scrisă; 26 iunie 2026 : Limba și literatura maternă – probă scrisă (pentru elevii aparținând minorităților naționale);

: Limba și literatura maternă – probă scrisă (pentru elevii aparținând minorităților naționale); 1 iulie 2026 : afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00;

: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; 1 iulie 2026 , între orele 14:00 și 18:00: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

, între orele 14:00 și 18:00: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 2 – 3 iulie 2026 : continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

: continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor; 4 – 7 iulie 2026 : soluționarea contestațiilor;

: soluționarea contestațiilor; 8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale.

Elevii trebuie să se prezinte la centrul de examen cu un act de identitate valabil și să respecte regulile stabilite de comisiile de organizare.

În sala de examen sunt interzise telefoanele mobile, căștile, ceasurile inteligente și orice alte dispozitive electronice care pot facilita comunicarea sau accesul la informații. De asemenea, candidații nu pot introduce materiale ajutătoare, notițe sau manuale.

Accesul în sălile de examen se face înainte de distribuirea subiectelor, iar după începerea probei candidații trebuie să respecte timpul de lucru stabilit pentru fiecare disciplină.

Evaluarea Națională cuprinde două probe obligatorii pentru toți elevii:

Limba și literatura română;

Matematică.

Elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale susțin și proba la Limba și literatura maternă.

Subiectele sunt elaborate la nivel național și urmăresc competențele prevăzute în programele școlare pentru gimnaziu. Lucrările sunt evaluate în sistem digitalizat, proces introdus pentru a asigura o corectare uniformă și transparentă.

Și în 2026, elevii au posibilitatea să își consulte lucrările înainte de a decide dacă depun contestație.

Ministerul Educației menține astfel procedura introdusă în ultimii ani, care permite candidaților să vadă modul în care au fost evaluate lucrările înainte de a solicita recorectarea acestora.

Vizualizarea lucrărilor nu obligă elevul să depună contestație, iar decizia finală aparține candidatului și familiei sale.

Rezultatele de la Evaluarea Națională reprezintă baza repartizării computerizate la liceu.

După publicarea rezultatelor finale, Ministerul Educației va publica ierarhia județeană și cea a municipiului București, documente utilizate pentru completarea opțiunilor de admitere. Elevii vor completa fișele de opțiuni în perioada 13 – 20 iulie 2026, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie.

Reprezentanții sistemului de educație recomandă elevilor să completeze un număr suficient de opțiuni pentru a reduce riscul nerepartizării într-o unitate de învățământ.

Pentru cei peste 150.000 de absolvenți de gimnaziu așteptați să participe la sesiunea din acest an, Evaluarea Națională 2026 reprezintă etapa decisivă înaintea admiterii la liceu.

Calendarul examenului este deja stabilit, iar elevii mai au doar câteva zile pentru pregătirea finală înaintea primei probe scrise din 22 iunie.