Ministerul Educației publică ierarhia pentru admiterea la liceu 2026

Ministerul Educației publică joi, 9 iulie 2026, ierarhia absolvenților clasei a VIII-a la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. Clasamentul care va fi publicat de minister este utilizat de elevi și părinți pentru a estima șansele de admitere la liceu înainte de completarea fișelor de înscriere în vederea repartizării computerizate.

Elevii care au susținut Evaluarea Națională află joi, 9 iulie, poziția ocupată în ierarhia județeană și în cea a municipiului București, etapă importantă în procesul de admitere la liceu.

Clasamentul este publicat după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională și îi ajută pe candidați să își evalueze șansele de admitere la liceele și specializările pe care doresc să le aleagă înainte de completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată.

Conform calendarului oficial al Ministerului Educației, pe 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere a transmis către comisiile județene baza de date care cuprinde mediile de admitere și ierarhiile județene, prin intermediul aplicației informatice centralizate. Această etapă a avut caracter intern și a precedat publicarea oficială a clasamentelor.

Tot pe 8 iulie, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au solicitat stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără luarea în calcul a notei obținute la proba de limba și literatura maternă au putut depune declarațiile necesare la secretariatele școlilor de proveniență.

Ierarhia absolvenților claselor a VIII-a este publicată joi, 9 iulie 2026, pentru fiecare județ și pentru municipiul București.

În aceeași zi, secretariatele unităților de învățământ completează fișele de înscriere ale elevilor cu datele personale, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la Evaluarea Națională, precum și media de admitere, informațiile fiind preluate din aplicația informatică centralizată.

Clasamentele pot fi consultate pe platforma oficială admitere.edu.ro.

Ierarhia publicată nu reprezintă repartizarea la liceu, ci doar poziția ocupată de fiecare candidat înainte de completarea opțiunilor.

Pe baza acestui clasament, elevii și părinții pot analiza mai ușor șansele de admitere la profilurile și specializările dorite.

Publicarea ierarhiei are loc după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026 și după soluționarea contestațiilor. Mediile obținute la examen sunt utilizate în procesul de admitere, iar toate datele sunt introduse în aplicația informatică folosită pentru repartizarea computerizată.

Următoarea etapă a admiterii la liceu începe în perioada 13-20 iulie 2026, când elevii și părinții completează fișele de înscriere. În această etapă sunt trecute codurile liceelor și ale specializărilor dorite, cu sprijinul diriginților.

În același interval, opțiunile sunt introduse în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată. După introducerea datelor, fișele sunt tipărite și verificate atât de candidați, cât și de părinți, pentru ca eventualele erori să poată fi corectate înainte de încheierea perioadei de înscriere.

Ordinea în care sunt completate opțiunile are un rol esențial în repartizarea computerizată. Algoritmul analizează fiecare opțiune în ordinea înscrisă și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile de admitere, în funcție de media obținută și de poziția ocupată în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

Ministerul Educației recomandă elevilor să își pregătească din timp lista liceelor și codurile aferente, să consulte mediile de admitere din anii anteriori și poziția ocupată în ierarhie, precum și să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, respectând ordinea reală a preferințelor.

Instituția avertizează că introducerea greșită a codurilor sau alegerea unui număr prea mic de opțiuni poate conduce fie la nerepartizarea computerizată, fie la repartizarea la o specializare care nu se regăsește printre preferințele candidatului.

Data de 20 iulie 2026 reprezintă termenul-limită pentru transmiterea bazelor de date de la centrele de înscriere către centrele județene de admitere și către Centrul Național de Admitere. Tot atunci sunt predate sau transmise fișele originale de opțiuni.

Pe 21 iulie, Comisia Națională de Admitere și comisiile județene verifică bazele de date și corectează eventualele erori identificate, după care informațiile sunt confirmate în aplicația informatică centralizată.

Repartizarea computerizată pentru admiterea în învățământul liceal este programată pentru 22 iulie 2026. În aceeași zi vor fi comunicate rezultatele repartizării și vor fi afișate, în unitățile de învățământ gimnazial, locurile rămase disponibile în liceele din fiecare județ și din municipiul București.

Elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie 2026.

La data de 28 iulie, unitățile de învățământ liceal transmit situația locurilor rămase libere ca urmare a nedepunerii dosarelor de către candidații repartizați, iar în intervalul 29-31 iulie comisiile de admitere soluționează cazurile speciale apărute după încheierea acestei etape.