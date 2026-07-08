Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. Absolvenții clasei a VIII-a își pot consulta notele și mediile finale pe platforma evaluare.edu.ro, iar acestea vor fi folosite la admiterea în învățământul liceal.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 pe platforma evaluare.edu.ro. Elevii pot consulta listele cu notele și mediile finale obținute după soluționarea contestațiilor, pentru fiecare județ. Rezultatele sunt definitive și reprezintă media pe baza căreia se va realiza admiterea la liceu în anul 2026.

Potrivit calendarului oficial, joi, 9 iulie, va fi publicată ierarhia de admitere la liceu 2026 pe site-ul admitere.edu.ro. Acolo, fiecare elev va putea vedea poziția pe care o ocupă în județul de proveniență, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională 2026.

După publicarea ierarhiei, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu în perioada 13-20 iulie 2026. Opțiunile vor fi stabilite în funcție de poziția ocupată în ierarhie și de media ultimului admis la fiecare unitate de învățământ, informații cuprinse în broșurile de admitere.

Repartizarea computerizată este programată pentru data de 22 iulie 2026, când elevii vor afla la ce liceu au fost admiși.

Ulterior, în perioada 23-28 iulie 2026, candidații vor depune dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Ministerul Educației urmează să anunțe miercuri rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor. Înainte de recorectarea lucrărilor, 79% dintre candidați au obținut medii de cel puțin 5, iar șapte absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10.

Ministerul Educației urmează să anunțe miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, din totalul celor 148.268 de elevi înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 96,6%.

Înainte de soluționarea contestațiilor, 113.192 de elevi, reprezentând 79% dintre candidați, au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Totodată, șapte elevi au încheiat examenul cu media generală 10.

Potrivit datelor anunțate de Ministerul Educației, la proba de Limba și literatura română, 117.538 de elevi, echivalentul a 81,8% dintre candidați, au obținut note de cel puțin 5. Dintre aceștia, 398 au fost notați cu 10. În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

La Matematică, 106.505 elevi, adică 74,3% dintre participanți, au obținut note mai mari sau egale cu 5. Un număr de 102 candidați au primit nota maximă, iar la această probă au fost evaluate 143.382 de lucrări.

La Limba și literatura maternă, 7.980 de elevi, reprezentând 90,3% dintre cei care au susținut examenul, au obținut note de minimum 5. Dintre aceștia, 86 au fost notați cu 10, iar numărul lucrărilor evaluate a fost de 8.834.

Ministerul Educației a anunțat că opt elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, în conformitate cu metodologia de organizare a examenului. Rezultatele au fost publicate folosind codurile unice atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În 2025, după soluționarea contestațiilor, ponderea elevilor care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 a fost de 83,2%, cu 0,1 puncte procentuale peste rezultatele inițiale, ceea ce a însemnat încă 122 de elevi cu medii de promovare.

În 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională a fost de 74,5%.