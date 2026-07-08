Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale

Social

Evaluarea Națională 2026. Au fost publicate rezultatele finale după contestații. Update

Comentează știrea
Evaluarea Națională 2026. Au fost publicate rezultatele finale după contestații. UpdateRezultate Evaluarea Națională. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Update ora 10.08: Evaluarea Națională 2026. Au fost publicate rezultatele finale după contestații

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. Absolvenții clasei a VIII-a își pot consulta notele și mediile finale pe platforma evaluare.edu.ro, iar acestea vor fi folosite la admiterea în învățământul liceal.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 pe platforma evaluare.edu.ro. Elevii pot consulta listele cu notele și mediile finale obținute după soluționarea contestațiilor, pentru fiecare județ. Rezultatele sunt definitive și reprezintă media pe baza căreia se va realiza admiterea la liceu în anul 2026.

Potrivit calendarului oficial, joi, 9 iulie, va fi publicată ierarhia de admitere la liceu 2026 pe site-ul admitere.edu.ro. Acolo, fiecare elev va putea vedea poziția pe care o ocupă în județul de proveniență, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională 2026.

După publicarea ierarhiei, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu în perioada 13-20 iulie 2026. Opțiunile vor fi stabilite în funcție de poziția ocupată în ierarhie și de media ultimului admis la fiecare unitate de învățământ, informații cuprinse în broșurile de admitere.

Repartizarea la liceu are loc pe 22 iulie

Repartizarea computerizată este programată pentru data de 22 iulie 2026, când elevii vor afla la ce liceu au fost admiși.

Ulterior, în perioada 23-28 iulie 2026, candidații vor depune dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Știrea inițială. Evaluarea Națională 2026.

Ministerul Educației urmează să anunțe miercuri rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor. Înainte de recorectarea lucrărilor, 79% dintre candidați au obținut medii de cel puțin 5, iar șapte absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10.

Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale

Ministerul Educației urmează să anunțe miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, din totalul celor 148.268 de elevi înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 96,6%.

Înainte de soluționarea contestațiilor, 113.192 de elevi, reprezentând 79% dintre candidați, au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Totodată, șapte elevi au încheiat examenul cu media generală 10.

Evaluarea Națională .

Sursa foto: Dreamstime.com

Notele obținute la fiecare probă

Potrivit datelor anunțate de Ministerul Educației, la proba de Limba și literatura română, 117.538 de elevi, echivalentul a 81,8% dintre candidați, au obținut note de cel puțin 5. Dintre aceștia, 398 au fost notați cu 10. În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

La Matematică, 106.505 elevi, adică 74,3% dintre participanți, au obținut note mai mari sau egale cu 5. Un număr de 102 candidați au primit nota maximă, iar la această probă au fost evaluate 143.382 de lucrări.

La Limba și literatura maternă, 7.980 de elevi, reprezentând 90,3% dintre cei care au susținut examenul, au obținut note de minimum 5. Dintre aceștia, 86 au fost notați cu 10, iar numărul lucrărilor evaluate a fost de 8.834.

Opt elevi au fost eliminați de la Evaluarea Națională

Ministerul Educației a anunțat că opt elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, în conformitate cu metodologia de organizare a examenului. Rezultatele au fost publicate folosind codurile unice atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În 2025, după soluționarea contestațiilor, ponderea elevilor care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 a fost de 83,2%, cu 0,1 puncte procentuale peste rezultatele inițiale, ceea ce a însemnat încă 122 de elevi cu medii de promovare.

În 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională a fost de 74,5%.

Stiri calde

23:55 - Calcule care taie elanul. Câți ani trebuie să muncească românii pentru un apartament
23:44 - România Regală și expozițiile internaționale din perioada interbelică
23:35 - Zeci de câini din București au ajuns în adăposturile ASPA. Care este sectorul cu cele mai mari probleme
23:25 - Cum compensează scumpirea petrolului și gazelor pierderile din Orientul Mijlociu și taxele din România
23:13 - Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu despre administrația publică
23:03 - Ședință de criză în PNL după decizia instanței. Tabăra Bolojan stabilește următorii pași. Update
22:53 - Deputatul PSD Florin Manole: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali
22:46 - Peste 1,5 milioane de copii ucraineni din zonele ocupate, supuși îndoctrinării și militarizării de către Rusia

HAI România!

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale