Ministerul Educației a actualizat baremele oficiale de evaluare pentru probele de Logică și Chimie anorganică din timpul Bacalaureatului 2026, după ce au fost identificate erori în documentele publicate imediat după încheierea examenului.

Noile variante vor fi folosite la evaluarea tuturor lucrărilor, iar răspunsurile corecte la câte un item din fiecare disciplină au fost schimbate.

Modificările sunt importante pentru candidații care au susținut proba la alegere a profilului și specializării în data de 2 iulie, deoarece profesorii evaluatori vor utiliza exclusiv baremele revizuite în procesul de corectare. Astfel, elevii care au indicat variantele considerate corecte în documentele actualizate nu vor fi dezavantajați de erorile existente în prima versiune a baremelor.

Cea mai importantă schimbare vizează baremul de evaluare pentru disciplina Logică, argumentare și comunicare.

În versiunea publicată inițial de Ministerul Educației, la Subiectul I, punctul A, itemul 4, răspunsul corect era indicat ca fiind varianta „D”. După verificarea sesizărilor primite, instituția a actualizat documentul oficial, iar răspunsul corect a devenit varianta „B”.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Educației, aceasta este singura modificare operată în baremul de Logică. Restul răspunsurilor, punctajele acordate și criteriile de evaluare au rămas identice cu cele publicate inițial.

O situație similară a fost înregistrată și la proba de Chimie anorganică.

În prima versiune a baremului, la Subiectul I, partea A, exercițiul 1, răspunsul oficial era varianta „A”. După revizuirea documentului de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, răspunsul corect a fost modificat în varianta „C”.

Și în acest caz, schimbarea vizează exclusiv acel item, fără a afecta restul baremului de evaluare.

Ca în fiecare an, Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele oficiale în după-amiaza zilei în care s-a desfășurat proba scrisă.

La puțin timp după publicarea documentelor, elevi și profesori au semnalat în spațiul public existența unor neconcordanțe în baremele pentru Logică și Chimie anorganică. În urma verificărilor, instituția a actualizat documentele oficiale, iar versiunile revizuite au înlocuit variantele inițiale.

Reprezentanții Ministerului Educației au confirmat că noile bareme sunt cele care vor sta la baza evaluării lucrărilor din sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat.

Actualizarea baremelor are efect direct asupra procesului de corectare.

Profesorii evaluatori sunt obligați să utilizeze exclusiv documentele revizuite, considerate versiunile oficiale aflate în vigoare. Astfel, candidații care au ales varianta „B” la itemul modificat de la Logică și varianta „C” la exercițiul modificat de la Chimie vor primi punctajul corespunzător răspunsurilor corecte.

Modificarea baremelor elimină riscul ca elevii să fie depunctați din cauza unor erori apărute în prima versiune a documentelor publicate după examen.

Probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2026 au continuat pe 2 iulie cu examenul la alegere a profilului și specializării. Candidații au susținut examen la discipline precum Logică, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie sau Sociologie.

Subiectele și baremele de evaluare au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, imediat după încheierea probei.

Pe 3 iulie are loc ultima probă scrisă din sesiunea de vară, cea la Limba și literatura maternă, destinată absolvenților care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Versiunile revizuite ale baremelor reprezintă documentele oficiale care vor fi utilizate în evaluarea tuturor lucrărilor, iar modificările operate la Logică și Chimie se aplică în mod unitar tuturor candidaților.